Liverpool : la sortie délirante de Slot contre l’arbitrage

Ce jeudi, Liverpool a été accroché à domicile par Leeds (0-0). Un match nul frustrant pour les Reds qui stagnent à la quatrième place et sont toujours relégués à six points du podium. Une déconvenue qui maintient la série de 7 matches sans défaites toutes compétitions confondues du club de la Mersey mais qui provoque l’ire des supporters des Reds. Après la rencontre, Arne Slot a justifié ce nul frustrant en parlant de l’arbitrage au micro de Sky Sports. Une sortie lunaire qui ne devrait pas rassurer les fans liverpuldiens :

«Il y a eu un moment évident en première mi-temps où nous ne sommes pas allés au sol, ce que je comprends car chaque fois que nous allons au sol, nous n’obtenons jamais de pénalité. Ce sont les marges, je vois d’autres équipes se jeter au sol dans des situations comme celle-ci, mais nous ne le faisons pas. Nous nous sommes jetés au sol lorsque des fautes ont été commises à plusieurs reprises cette saison et nous n’avons pas obtenu de penalty. En général, nous en parlons et d’autres joueurs se jettent facilement au sol pour obtenir des coups francs ou d’autres moments, mais c’est ainsi que nous sommes. Contre West Ham, Lucas Paqueta a tout essayé pour obtenir un deuxième carton jaune et Alisson, qui joue avec lui en équipe nationale, a essayé de l’aider à ne pas en recevoir. Finalement, il a reçu un deuxième carton jaune dans ce match. Si d’autres fans ou d’autres personnes se penchent sur la question, ils trouveront des moments où nous nous sommes effondrés et où nous n’avons rien obtenu. En fin de compte, c’est comme ça que nous sommes.»