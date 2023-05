Affaire Vinicius : enquête ouverte par le parquet de Valence

La suite après cette publicité

Victime d’insultes racistes face à Valence, Vinicius Junior (22 ans) est au cœur de l’actualité ce lundi. Si l’attaquant brésilien, défendu par son entraîneur Carlo Ancelotti et de nombreux acteurs du football, est monté au créneau, le parquet de Valence a lui décidé d’ouvrir une enquête comme le rapporte l’AFP.

De son côté, le Real Madrid a déposé plainte alors que Valence est également sorti du silence par le biais d’un communiqué. «Le Valencia CF a déjà ouvert un dossier disciplinaire, appliquera la sévérité maximale contre les supporters impliqués dans leur expulsion du stade à vie et collabore avec la police et les autorités compétentes pour clarifier ce qui s’est passé. Le Club condamne fermement ce type de comportement, qui n’a pas sa place dans le football et la société et ne correspond pas aux valeurs du Valencia CF et de ses supporters».

À lire

Real Madrid : Vinicius Jr est prêt à lâcher une bombe