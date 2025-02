LdC : la réaction folle de Kylian Mbappé sur le but de la victoire

Le Real Madrid a rendu heureux tous ses supporters ce mardi soir. Une fois de plus, les Merengues sont allés chercher une victoire « à la Madrid ». Menés 2-1 à un quart d’heure de la fin, les joueurs de Carlo Ancelotti sont finalement parvenus à arracher le succès au bout du temps additionnel, grâce un but de Jude Bellingham. Et si les fans de la Maison blanche ont dû exploser de joie devant leur télé, le banc de touche madrilène ne s’en pas privé, et notamment Kylian Mbappé.

Buteur et remplacé par Fran García dans le temps additionnel, le Français, euphorique, s’est levé de son siège sur le troisième but des siens, avant de se précipiter vers la pelouse, qu’il venait à peine de quitter. Au final, l’avant-centre aura tout juste eu le temps d’enfiler sa doudoune. La deuxième manche est programmée mercredi prochain au Bernabéu.