Strasbourg : Mohamed Simakan évoque son mercato

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain a défait le Racing Club de Strasbourg sur le score de quatre buts à zéro. Mohamed Simakan, le défenseur alsacien, lui, n'a pas été ridicule notamment dans son duel avec Kylian Mbappé et a bien souvent pris le dessus sur l'international tricolore. Courtisé avec insistance cet hiver par l'AC Milan et par Paolo Maldini comme nous vous le révélions en exclusivité en début de semaine, le défenseur a accepté en conférence de presse d'en dire un peu plus sur son avenir.