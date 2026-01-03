Liga : Bilbao accroché par Osasuna

Osasuna confirme sa belle forme de fin d’année. Pour son premier match de 2026, le club situé à Pampelune a accroché Bilbao, 8e de Liga. Ruben Garcia avait ouvert le score pour les locaux (34e, 1-0), tandis que Guruzeta a égalisé en seconde période (71e, 1-1).

La suite après cette publicité

Avec ce résultat, Bilbao reste 8e du championnat, tandis qu’Osasuna est 12e et n’a perdu qu’un seul de ses 7 derniers matchs.