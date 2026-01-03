Menu Rechercher
Liga : Bilbao accroché par Osasuna

Par Jordan Pardon
Les joueurs d'Osasuna @Maxppp
Osasuna 1-1 Bilbao

Osasuna confirme sa belle forme de fin d’année. Pour son premier match de 2026, le club situé à Pampelune a accroché Bilbao, 8e de Liga. Ruben Garcia avait ouvert le score pour les locaux (34e, 1-0), tandis que Guruzeta a égalisé en seconde période (71e, 1-1).

Classement live Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Barcelone Barcelone 46 18 +31 15 1 2 51 20
2 Logo Real Madrid Real Madrid 42 18 +20 13 3 2 36 16
3 Logo Villarreal Villarreal 38 17 +17 12 2 3 33 16
4 Logo Atlético Atlético 37 18 +17 11 4 3 33 16
5 Logo Espanyol Espanyol 33 17 +5 10 3 4 22 17
6 Logo Betis Betis 28 17 +10 7 7 3 29 19
7 Logo Celta Vigo Celta Vigo 26 18 +4 6 8 4 24 20
8 Logo Bilbao Bilbao 24 19 -8 7 3 9 17 25
9 Logo Elche Elche 22 18 +2 5 7 6 24 22
10 Logo Getafe Getafe 21 18 -9 6 3 9 14 23
11 Logo Séville Séville 20 17 -2 6 2 9 24 26
12 Logo Osasuna Osasuna 19 18 -3 5 4 9 18 21
13 Logo Vallecano Vallecano 19 18 -7 4 7 7 14 21
14 Logo Majorque Majorque 18 17 -5 4 6 7 19 24
15 Logo Alavés Alavés 18 17 -6 5 3 9 14 20
16 Logo Real Sociedad Real Sociedad 17 17 -4 4 5 8 21 25
17 Logo Valence Valence 16 18 -13 3 7 8 17 30
18 Logo Girona Girona 15 17 -18 3 6 8 15 33
19 Logo Oviedo Oviedo 11 17 -19 2 5 10 7 26
20 Logo Levante Levante 10 16 -12 2 4 10 17 29
Avec ce résultat, Bilbao reste 8e du championnat, tandis qu’Osasuna est 12e et n’a perdu qu’un seul de ses 7 derniers matchs.

