Liga
Liga : Bilbao accroché par Osasuna
@Maxppp
Osasuna confirme sa belle forme de fin d’année. Pour son premier match de 2026, le club situé à Pampelune a accroché Bilbao, 8e de Liga. Ruben Garcia avait ouvert le score pour les locaux (34e, 1-0), tandis que Guruzeta a égalisé en seconde période (71e, 1-1).
La suite après cette publicité
Classement live Liga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Barcelone
|46
|18
|+31
|15
|1
|2
|51
|20
|2
|Real Madrid
|42
|18
|+20
|13
|3
|2
|36
|16
|3
|Villarreal
|38
|17
|+17
|12
|2
|3
|33
|16
|4
|Atlético
|37
|18
|+17
|11
|4
|3
|33
|16
|5
|Espanyol
|33
|17
|+5
|10
|3
|4
|22
|17
|6
|Betis
|28
|17
|+10
|7
|7
|3
|29
|19
|7
|Celta Vigo
|26
|18
|+4
|6
|8
|4
|24
|20
|8
|Bilbao
|24
|19
|-8
|7
|3
|9
|17
|25
|9
|Elche
|22
|18
|+2
|5
|7
|6
|24
|22
|10
|Getafe
|21
|18
|-9
|6
|3
|9
|14
|23
|11
|Séville
|20
|17
|-2
|6
|2
|9
|24
|26
|12
|Osasuna
|19
|18
|-3
|5
|4
|9
|18
|21
|13
|Vallecano
|19
|18
|-7
|4
|7
|7
|14
|21
|14
|Majorque
|18
|17
|-5
|4
|6
|7
|19
|24
|15
|Alavés
|18
|17
|-6
|5
|3
|9
|14
|20
|16
|Real Sociedad
|17
|17
|-4
|4
|5
|8
|21
|25
|17
|Valence
|16
|18
|-13
|3
|7
|8
|17
|30
|18
|Girona
|15
|17
|-18
|3
|6
|8
|15
|33
|19
|Oviedo
|11
|17
|-19
|2
|5
|10
|7
|26
|20
|Levante
|10
|16
|-12
|2
|4
|10
|17
|29
Avec ce résultat, Bilbao reste 8e du championnat, tandis qu’Osasuna est 12e et n’a perdu qu’un seul de ses 7 derniers matchs.
Lancers de rats et billets de banque : les supporters de l’Espanyol promettent l’enfer à Joan Garcia
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer