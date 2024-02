Real Madrid : l’avis tranché de Thierry Henry sur le but refusé à Leipzig

L’arbitrage de Leipzig-Real Madrid ne cesse de faire parler. Et surtout pour une situation litigieuse. En tout début de match, les Allemands pensent ouvrir le score par une tête de Sesko mais Henrichs est jugé coupable d’une position d’hors-jeu en faisant action de jeu derrière Lunin, le gardien madrilène. Chaque consultant à son avis sur ce but refusé à Leipzig à la deuxième minute. Pour Thierry Henry, Irfan Peljto, l’arbitre de la rencontre, a bien fait son travail.

La suite après cette publicité

« Le but refusé était la bonne décision. Je pensais aussi que c’était un but, mais au replay, on voit que ce n’est pas le cas. En tant que joueur, on vous dit que si vous êtes hors-jeu, ne vous impliquez pas. Il s’implique avec Lunin, même si la poussée est faible - il était hors-jeu » a-t-il déclaré sur le plateau du média américain CBS Sport.