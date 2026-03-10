Nantes vire son coach et rappelle Vahid Halilhodzic !

Le suspens était terminé pour Ahmed Kantari. Après une défaite concédée à domicile contre Angers (0-1) qui a scotché le club des bords de l’Erdre à la 17e place du classement de Ligue 1, le successeur de Luis Castro sur le banc du FC Nantes se savait condamné. Un échec qui n’aura duré que trois mois, mais qui risque de participer au naufrage du FCN puisque Kantari a réussi à faire pire que le bilan de Raymond Domenech sur ses sept premiers matches (1 seule victoire). Pour sauver son club, la famille Kita espère un miracle à neuf journées du terme.

Un miracle que devra réaliser le remplaçant de Kantari. Et comme cela était pressenti, les patrons des Canaris ont décidé de rappeler un ancien de la maison. Mais pas Antoine Kombouaré, traditionnel pompier de service récemment recruté par le Paris FC. Alors qu’une solution interne était évoquée (Stéphane Morerau), le nom de Pierre Aristouy revenait avec insistance. Au final, Ouest-France et L’Équipe annoncent en choeur que l’heureux élu est Vahid Halilhodzic.

Un passage marqué par le drame Sala

À 73 ans, le Bosnien va reprendre du service après trois ans et demi d’inactivité suite à son départ en août 2022 de la sélection du Maroc. Halilhodzic a l’avantage de bien connaître la maison nantaise pour y avoir joué entre 1981 et 1986. Le technicien a également entraîné les Canaris lors de la saison 2018-2019. À l’époque, il avait remplacé Miguel Cardoso avant de finir la saison à la 12e place. Cependant, son passage sur le banc du FCN avait surtout été marqué par la disparition tragique en mer d’Emiliano Sala en janvier 2019. Rappelé une nouvelle fois comme pompier de service, Halilhodzic a donc fait fi de ses divergences passées avec les Kita pour aider le FCN.

En effet, le Bosnien avait balancé sur les méthodes de Franck Kita en décembre 2022. «Je leur ai proposé 55 joueurs, ils n’en ont pas pris un seul. Des joueurs voulaient venir jouer pour moi, parce qu’ils me connaissaient. Mais quand je disais à « fils » (Franck Kita) que lui, c’était un salaire de 100 000, il proposait 25 000. Le joueur me disait qu’il ne comprenait pas. Ce n’est pas comme cela qu’on négocie ! S’il demande 100 000, tu proposes 70 000 et on se met d’accord autour de 85 000. Je ne pouvais pas accepter ce qu’il se passait à Nantes. Mogi Bayat me disait : "Ce joueur, il est bon", je répondais : "C’est moi qui décide s’il est bon !" Ah, celui-là…» Aujourd’hui loin de tout ça, Halilhodzic a neuf matches pour réaliser un miracle.