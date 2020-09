Tottenham : le fol après-midi d'Harry Kane et d'Heung-min Son

Loin de tout documentaire Amazon, on a eu vraiment peur pour le Tottenham de José Mourinho. Lors de la première journée, les Spurs ont été totalement inefficaces. Ils se sont d'ailleurs inclinés sur la plus petite des marges contre Everton (0-1). Quasiment dans la foulée de cette rencontre, les Anglais n'étaient pas loin de se faire sortir de la Ligue Europa par le Lokomotiv Plovdiv (1-2) et ne doivent leur salut qu'à deux buts (et deux expulsions adverses) dans les dix dernières minutes.

Alors, qu'a-t-on pensé quand on a vu Danny Ings ouvrir la marque ce dimanche à la demi-heure de jeu (32e) ? Que rien n'allait. Pourtant, les Londoniens ont des ressources et, surtout, un tandem d'attaquants diablement efficace. Car, ce dimanche, le salut de José Mourinho vient de ses deux hommes forts, Harry Kane et Heung-min Son. Dans le temps additionnel de la première période, l'Anglais servait le Coréen pour l'égalisation (45e +2).

Kane clôt le festival

Mais ce n'était que le début du festival puisque Son s'est offert un quadruplé. Et devinez qui donné les quatre réalisations au Coréen ? Harry Kane. On ne connaissait pas l'international anglais aussi altruiste et surtout si collectif, lui qui avait tout de même inscrit pas moins de 26 buts en 39 rencontres (dont 36 titularisations) toutes compétitions confondues l'année dernière.

Mais la journée n'aurait pas été si belle si à la 82e minute, Son ne récupérait pas le ballon, frappait et que sa tentative, repoussée par le poteau, ne revienne vers Harry Kane, qui concluait le festival offensif des coéquipiers de Tanguy Ndombélé. Ce dimanche, la fête était donc magnifique du côté de Londres, où les supporters ont probablement dû apprécier l'efficacité offensive retrouvée des leurs.