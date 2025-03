Madrid met un gros coup de pression à Vinicius et Mbappé, la Juve rêve d’un duo Kolo Muani-Osimhen

Vinicius et Mbappé sous pression

Au Real Madrid, on en attend plus de Vinicius et Mbappé. « C’est votre tour », titre AS dans ses pages intérieures. Les deux joueurs traversent une période de disette inhabituelle, restant muets lors des deux derniers matchs du Real Madrid. Le Français n’a tiré qu’une seule fois entre Villamarín et le derby, tandis que le Brésilien n’a marqué qu’un but sur ses dix derniers matchs. Leur inefficacité a pesé sur l’équipe, notamment face à l’Atlético. Avant le choc au Metropolitano, ils doivent se relancer contre le Rayo Vallecano, une équipe solide défensivement. Ancelotti attend une réaction de ses deux stars pour éviter une crise offensive.

Le grand rêve de la Juventus pour son attaque

En Italie, sur sa Une, Tuttosport met en avant le grand rêve de la Juventus de Turin pour son attaque. Le club italien réfléchit à un plan d’attaque pour l’été : l’objectif est Osimhen, mais les négociations avec Naples et le PSG semblent complexes. Cependant, les Bianconeri continuent de travailler pour amener l’ancien joueur des Azzurri à la Juventus et l’associer à Kolo Muani, formant ainsi un duo offensif exceptionnel. Pendant ce temps, la Juve aborde le match contre l’Atalanta demain : Gatti est absent, la défense sera confiée au duo Kalulu-Kelly.

Manchester United pense à Mateta

Manchester United a des idées pour se relancer. Selon L’Equipe, le club anglais pense à un joueur pour renforcer son attaque, c’est Jean-Philippe Mateta. Les Red Devils pourraient lui proposer un transfert dès cet été. Selon plusieurs médias anglais, les dirigeants anglais se seraient renseignés sur le vice-champion olympique après son doublé à Old Trafford en février dernier. L’ancien joueur de Mayence réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière avec déjà 15 buts et 3 passes décisives délivrées en 33 rencontres.