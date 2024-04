Le FC Barcelone en plein casse-tête avec Mikayil Faye

Le FC Barcelone est dans le dur ces dernières années. Avec des finances toujours dans le rouge, le club catalan a du mal à réellement se renforcer sur le marché des transferts. Mais il peut compter sur la Masia pour lui sortir, à chaque fois, des joueurs d’exception. Et depuis plusieurs années maintenant, le Barça a de la chance. Après avoir sorti Pedri puis Gavi de leur chapeau, les Blaugranas ont sorti de nulle part la sensation Pau Cubarsí. Le jeune défenseur central du Barça B est devenu en quelques mois un indiscutable de la défense catalane et a même été convoqué en A avec l’Espagne.

La suite après cette publicité

Justement, à ce poste, un autre joueur espère vivre la même chose. Il s’agit de Mikayil Faye. Le défenseur central sénégalais, qui formait le duo défensif avec Cubarsi sous les ordres de Rafa Marquez avec la réserve, monte en puissance. Après avoir connu le niveau professionnel du côté de la Croatie, il avait décidé de rejoindre le Barça, avec la réserve dans un premier temps. Et il n’a pas mis longtemps avant de tout écraser en Primera Federación. Il a même connu sa première sélection (et titularisation) avec le Sénégal face au Ghana le mois dernier qu’il a fêté avec un sublime but. De quoi faire parler de lui.

À lire

Liga : le Barça enrage lors de son arrivée à Madrid

Une réunion a eu lieu avec Deco

Depuis le début de saison, Xavi suit avec attention son évolution et n’a pas hésité à le convoquer plusieurs fois dans le groupe professionnel. Mais pour le moment, il n’a pas encore eu la chance de débuter avec le maillot A du Barça. Il y a quelques semaines, nous vous révélions qu’il était très convoité et qu’il souhaitait désormais avoir du temps de jeu en professionnel. Si le jeune défenseur de 19 ans avait pour ambition de rester au Barça, sa gestion par la direction barcelonaise pouvait laisser place aux doutes alors qu’un chèque de 20 millions pourrait suffire à l’enrôler.

La suite après cette publicité

Mais voilà, sa situation n’a pas évolué depuis et le FC Barcelone est face à un casse-tête qu’il va vite falloir régler, surtout dans ce secteur de jeu alors qu’on annonce qu’un Ronald Araujo pourrait partir cet été. Selon nos informations, Mikayil Faye aimerait avoir sa chance alors que son entourage ne comprend pas la gestion du Barça. Une réunion a eu lieu il y a quelques jours entre l’entourage du joueur et Deco, directeur sportif catalan, pour évoquer ce sujet. Un autre point sera fait dans les prochaines semaines pour parler clairement l’avenir du joueur et le plan du Barça avec lui. Car dans le même temps d’autres clubs poussent et son potentiel, jugé très intéressant, pourrait passer entre les doigts du FC Barcelone.