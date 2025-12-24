Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Tottenham : Micky van de Ven s’est excusé auprès de d’Alexander Isak

Par Allan Brevi
1 min.
Micky van de Ven @Maxppp

Micky van de Ven a présenté ses excuses à Alexander Isak après le tacle qui a coûté au Suédois une fracture du péroné et une entorse à la cheville gauche lors du choc entre Liverpool et Tottenham. Le défenseur néerlandais a assuré qu’il n’avait jamais eu l’intention de blesser son adversaire. « J’ai juste essayé de bloquer le tir. Malheureusement, son pied a glissé entre mes jambes. Je lui ai envoyé un message pour lui souhaiter le meilleur et il m’a répondu. J’espère le revoir sur le terrain très bientôt », a-t-il confié à Sky Sports. Ni l’arbitre ni le VAR n’ont jugé nécessaire d’intervenir sur cette action, mais le staff de Liverpool est resté furieux après avoir visionné les images.

La suite après cette publicité

Le coach de Liverpool, Arne Slot, a qualifié le geste de van de Ven de « dangereux et imprudent » et a estimé que ce type de tacle comporte toujours un risque sérieux de blessure : « si vous faites ce genre d’intervention dix fois, dix fois il y a une forte probabilité qu’un joueur se blesse ». Mais de son côté, l’entraîneur des Spurs Thomas Frank a répondu sèchement à Arne Slot. Ambiance…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool
Tottenham
Micky van de Ven
Alexander Isak

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Tottenham Logo Tottenham
Micky van de Ven Micky van de Ven
Alexander Isak Alexander Isak
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier