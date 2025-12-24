Tottenham : Micky van de Ven s’est excusé auprès de d’Alexander Isak

Micky van de Ven a présenté ses excuses à Alexander Isak après le tacle qui a coûté au Suédois une fracture du péroné et une entorse à la cheville gauche lors du choc entre Liverpool et Tottenham. Le défenseur néerlandais a assuré qu’il n’avait jamais eu l’intention de blesser son adversaire. « J’ai juste essayé de bloquer le tir. Malheureusement, son pied a glissé entre mes jambes. Je lui ai envoyé un message pour lui souhaiter le meilleur et il m’a répondu. J’espère le revoir sur le terrain très bientôt », a-t-il confié à Sky Sports. Ni l’arbitre ni le VAR n’ont jugé nécessaire d’intervenir sur cette action, mais le staff de Liverpool est resté furieux après avoir visionné les images.

Le coach de Liverpool, Arne Slot, a qualifié le geste de van de Ven de « dangereux et imprudent » et a estimé que ce type de tacle comporte toujours un risque sérieux de blessure : « si vous faites ce genre d’intervention dix fois, dix fois il y a une forte probabilité qu’un joueur se blesse ». Mais de son côté, l’entraîneur des Spurs Thomas Frank a répondu sèchement à Arne Slot. Ambiance…