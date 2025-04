Bruno Lage attaque John Textor en justice pour un poste d’entraîneur refusé à l’OL

Il y a un monde dans lequel Bruno Lage, l’actuel entraîneur de Benfica, aurait dû être l’entraîneur actuel de l’Olympique Lyonnais. Le manager portugais et ancien entraîneur de Botafogo vient justement d’attaquer le président d’Eagle Group, John Textor, pour ne pas avoir eu ce poste. En effet, Bruno Lage réclame près de 6 millions d’euros au président lyonnais pour ne pas lui avoir proposé un poste à Crystal Palace ou à l’OL après son licenciement de Botafogo en octobre 2023.

Selon les informations du Telegraph, l’entraîneur portugais disposait d’un contrat signé par John Textor, stipulant que le patron du groupe détenteur de l’Olympique Lyonnais et Crystal Palace, lui offrirait le poste d’entraîneur principal de l’une de ces deux équipes à l’issue de son départ du Brésil, entre la période du 1er janvier au 15 avril de l’année dernière. Mais c’est bel et bien Pierre Sage qui s’était révélé sur le banc de l’OL et Olivier Glasner qui avait pris en main l’équipe de Palace.

John Textor contre-attaque

Le contrat précisait également que toute offre d’emploi faite à Bruno Lage comprendrait un contrat d’au moins deux ans et un salaire combiné de plus de 3 millions d’euros par an. Face à cette situation, l’actuel entraîneur de Benfica, resté en retrait durant cette période pour attendre le poste promis par John Textor, a demandé près de 6 millions d’euros à l’actionnaire américain ainsi qu’une «réparation plus approfondie que le tribunal jugera en forme», assure le journal britannique.

Mais le groupe américain s’est défendu dans un long communiqué et «estime que M. Lage n’a pas droit contractuellement aux sommes réclamées en son nom. Eagle se défendra vigoureusement contre cette plainte et cherchera à récupérer les frais qu’elle aura engagés auprès de M. Lage». De plus, Eagle Football précise que «Bruno Lage avait lui-même annoncé qu’il faudrait le licencier. (…) Son propre renoncement à son poste de direction constituait une violation manifeste de son accord. Eagle Football reste surpris qu’il qualifie son départ de rupture unilatérale». Pour rappel, Bruno Lage avait été limogé après seulement 15 rencontres disputées avec Botafogo.