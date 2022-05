Angers-Bordeaux : le terrible aveu de David Guion

Ce dimanche, Bordeaux disputait certainement le match de la dernière chance pour tenter de se sauver de la Ligue 2 face à Angers. Mais sans surprise, les Girondins ont encore livré une triste prestation et se sont fait corriger 4-1 par des Angevins qui ont, quasi-assuré, leur place dans l'élite. Au micro de Prime Video, le coach bordelais David Guion a à demi-mot avoué qu'il ne croyait plus au maintien.

«Comme je l'avais dit, je ne pouvais être satisfait que d'une victoire. Je suis très déçu et je n'ai que peu de mots à sortir. Les matchs s'enchaînent et les mêmes maux ressurgissent. On se plante au bout de 5 minutes sur une erreur individuelle, on n'arrive pas à surmonter les erreurs. Malgré des efforts pour revenir, on n'a jamais su le faire. (...) Ce soir, c'est difficile, mais j'aurais aimé qu'on ressorte avec beaucoup plus de certitudes sur notre jeu. On a été en grosse difficulté individuellement. Est ce que j'y crois encore ? C'est difficile, car on ne gagne pas de matchs, je ne me concentre que sur mon équipe. Il va me falloir digérer ce match. Je veux surtout avoir un mot pour nos supporters, ils étaient nombreux, ils nous ont encouragés et j'aurais aimé qu'on leur fasse plaisir. Je suis désolé pour eux. J'avais beaucoup d'espoir sur ce match et ce soir il y a énormément de déceptions.»