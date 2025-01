OGC Nice : on n’arrête plus la révélation Evann Guessand !

C’était soir de derby ce dimanche du côté de l’Allianz Riviera. L’OGC Nice qui avait perdu en septembre dernier sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (2-0) a totalement pris sa revanche sur les Phocéens en leur rendant la monnaie de leur pièce. Une belle performance collective pour l’équipe de Franck Haise qui a repris place dans le top 4 et figure désormais à quatre longueurs de son adversaire du soir. Une soirée rêvée où un joueur a particulièrement crevé l’écran, il s’agit d’Evann Guessand.

Une lente montée en puissance

Natif d’Ajaccio, l’attaquant de 23 ans est un pur produit de l’académie de l’OGC Nice qu’il a rejoint en 2014. Lancé en professionnel le 5 janvier 2020 lors d’un match de Coupe de France contre Fréjus Saint-Raphaël, il était prêté la saison suivante en Suisse où il a pu trouver quelques sensations (7 buts et 5 passes décisives en 35 matches). Prenant sa chance à Nice par la suite, il vivra un exercice 2021/2022 compliqué avec peu de temps de jeu malgré son apport en tant que joker (1 but et 3 passes décisives en 25 matches). De nouveau prêté, mais cette fois en Ligue 1 à Nantes, Evann Guessand avait gagné en temps de jeu et alternait entre titularisations et entrées en jeu (44 apparitions, 5 buts et 2 offrandes). Une expérience précieuse chez les Canaris qui lui a permis de revenir plus fort à Nice. Souvent utilisé comme ailier, il s’est davantage fixé dans l’axe l’an dernier et avait su prendre plus d’importance avec les Aiglons (7 buts et 2 passes décisives en 34 matches).

Cette saison, Franck Haise en a rapidement fait un indéboulonnable au grand dam de la recrue Youssoufa Moukoko qui ronge son frein sur le banc. Il faut dire que celui qui est devenu international ivoirien en juin dernier (1 cape) est tout simplement excellent sur ce début de saison. Avec déjà 10 buts et 6 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues, il livre son exercice le plus complet et de loin alors que nous ne sommes qu’à la mi-saison. Cela se ressent nettement sur les dernières semaines puisqu’il compte trois buts et trois passes sur ses cinq derniers matches de Ligue 1. Hier contre Marseille lors de la victoire 2-0, il a encore été précieux avec le but qui lance les Aiglons et une offrande pour Mohamed-Ali Cho en seconde période. Solide physiquement, mais également vif et peu avare dans les efforts de pressing, Evann Guessand a fait dégoupiller la défense phocéenne et surtout le pauvre Lilian Brassier.

Evann Guessand met tout le monde d’accord

Homme du match et crédité d’un 8/10 dans nos notes de la rencontre, il est le symbole de cette équipe niçoise agressive et ambitieuse : «comme ses compères offensifs, l’Ivoirien a fait preuve d’une énergie débordante pour venir presser la défense marseillaise. Il piquait le ballon à Brassier et se présentait seul face à Rulli, qu’il battait d’un petit ballon piqué, avec énormément de sang-froid (7e). Élément le plus dangereux en attaque, il aurait pu doubler la mise sans une sortie de Rulli loin de son but (22e). Percutant, il distille aussi un superbe ballon à Cho, qui s’en est allé inscrire un deuxième but (50e). Sur le plan défensif, il peut même se targuer d’être régulièrement redescendu pour aider ses coéquipiers. Un match de patron.» Après la rencontre, il a d’ailleurs expliqué le plan très précis auquel il a participé pour faire craquer Lilian Brassier et les Phocéens au micro de DAZN : «c’est un peu du feeling parce qu’il était un peu trop tranquille. J’y suis allé à fond pour le surprendre et je pense qu’il a été surpris. Ça faisait partie de notre plan de jeu de presser l’adversaire quand il avait le ballon. On a su le faire dès le début. Je pense que ça les a surpris. On sait que c’est une équipe qui aime bien jouer haut et il y avait beaucoup d’espace dans leur dos, donc l’objectif, c’était de faire des appels, essayer de changer un peu notre jeu et plutôt donner un jeu vertical, et je pense que c’est ça les a mis en difficulté.»

Son coach, Franck Haise, a d’ailleurs valorisé sa performance excellente face aux Marseillais : «sur le match de ce soir, il ne lui manque pas grand-chose. Evann a été efficace offensivement. Il a fait mal à cette équipe marseillaise, mais il a aussi beaucoup travaillé, à l’image de ses partenaires. Il progresse, comme nous, comme l’équipe.» Dès lors, quel avenir pour Evann Guessand. Aux yeux de l’attaquant des Aiglons l’objectif sera de miser sur la continuité et essayer de viser la Ligue des Champions comme il l’a expliqué à DAZN. Malgré l’intérêt de clubs anglais, il ne devrait pas partir : «si je reste à Nice ? Pour le mercato d’hiver, je suis à Nice. La saison est en cours, on a des objectifs en commun et je suis à fond avec mon club. On a des objectifs qui nous attendent.» Actuellement cinquième meilleur buteur du championnat derrière Mason Greenwood, Bradley Barcola, Jonathan David et Ousmane Dembélé, Evann Guessand vient d’obtenir un nouveau statut. Le plus dur est désormais de confirmer pour l’attaquant de l’OGC Nice.