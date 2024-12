Youssoufa Moukoko met le Borussia Dortmund dans l’embarras

Prêté cet été par le Borussia Dortmund à l’OGC Nice, Youssoufa Moukoko (20 ans), connaît des débuts compliqués chez les Aiglons. L’international allemand (2 capes) ne compte que 2 buts et 2 offrandes en 11 matches et n’a disputé qu’une minute sur les cinq derniers matches de Ligue 1. Une situation qui ne permet pas de le voir rester chez les Aiglons. Prêté sans option d’achat, l’attaquant allemand est attendu en juin prochain du côté du Borussia Dortmund.

Pour autant, celui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026 n’est pas prévu dans le projet des Marsupiaux. Selon Sport Bild, si Sebastian Kehl, le directeur sportif du Borussia Dortmund l’a récemment contacté et reste attentif à sa situation, il sait que l’échec actuel de Youssoufa Moukoko est un casse-tête à gérer à l’instar de celui que représente Sébastien Haller qui est prêté à Leganés. Les deux hommes ont des émoluments annuels de plus de 15 millions d’euros à eux deux et le Borussia Dortmund devra s’en séparer pour avoir une marge de manœuvre cet été sur le mercato…