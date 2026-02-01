Inter Milan : la piste Moussa Diaby est définitivement fermée

Le président de l’Inter, Giuseppe Marotta, s’est exprimé quelques minutes avant Cremonese-Inter ce dimanche. Malgré plusieurs rumeurs insistantes autour de Moussa Diaby, les Nerazzurri ne devraient pas pouvoir boucler le dossier de l’attaquant français. Au micro de DAZN, le dirigeant italien a confirmé un intérêt, mais Al-Ittihad reste ferme et ne veut pas céder l’ancien joueur du PSG cet hiver.

La suite après cette publicité

« Diaby ? Nous avons fait une étude de marché, mais les conditions n’étaient pas réunies. Le mercato est fermé. Tout peut arriver demain, mais je ne prévois aucun accord concret. Je confirme que nous avons pris des renseignements, mais son club veut le garder. Nous avons abordé ce marché de la réparation sans appréhension, car nous n’avions aucun besoin de combler des lacunes, hormis à Dumfries, qui se remettait tout juste d’une opération. Il nous faut identifier des opportunités rentables sur le plan technique. Le club est disposé à investir, mais aucun investissement n’a encore été réalisé ». Le Français va donc bien rester en Arabie saoudite.