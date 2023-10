L’Inter et ses supporters attendent Romelu Lukaku de pied ferme

José Mourinho et Romelu Lukaku vont faire leur grand retour à Milan ce dimanche ! Mais si l’entraîneur portugais sera accueilli avec plus de clémence par les supporters du club lombard, il n’en sera pas de même pour l’ancien joueur de la formation milanaise alors que l’attaquant belge a été au cœur de nombreuses rumeurs cet été depuis son départ de l’Inter, son deuxième passage chez les Nerazzurri. Le joueur de 30 ans a en effet finalement pris une grande décision, quitter Chelsea et Londres pour une autre capitale européenne en rejoignant l’AS Roma sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 4,8 millions d’euros. Un choix qui s’avère payant alors que le solide buteur n’entrait pas dans les plans de Mauricio Pochettino du côté des Blues et qu’il n’aimait pas son nouveau rôle de remplaçant en Lombardie. De leur côté, les dirigeants du club romain, très actifs lors du dernier mercato estival, ont en effet voulu trouver un buteur capable d’évoluer avec Paulo Dybala, sans compter les nouvelles recrues à vocation offensive, sous la houlette de l’entraîneur portugais.

Malgré un premier match contre l’AC Milan durant lequel il est entré en jeu en fin de partie tout en restant muet pour ses premières minutes avec sa nouvelle équipe, Romelu Lukaku a ensuite été titularisé à toutes les rencontres disputées par les Romains. D’autant plus que le buteur belge n’a pas mis longtemps à se mettre en évidence en inscrivant au moins une réalisation à chaque fois, et ce toutes compétitions confondues, hormis face au Genoa. Une régularité qui a d’ailleurs été saluée par son nouvel entraîneur. «Nous sommes très contents de l’avoir ici, c’est un joueur très important pour nous. Et puis, avec le résultat, on a eu l’opportunité de le mettre un peu au repos, ce qui est important. Sa force physique est similaire à sa force mentale. Il a de l’expérience et le désir constant de gagner. Il a une influence positive dans l’équipe à tous les niveaux», a notamment confié le Special One le concernant. Mais l’attaquant romain devra confirmer cette bonne forme lors d’un match durant lequel l’enfer lui a été promis par les supporters de l’Inter mais aussi par son directeur sportif, Beppe Marotta.

L’enfer lui est promis pour son retour à Milan

Un accueil tout particulier sera en effet réservé à deux hommes dans l’antre des Nerazzurri par leurs supporters qui n’ont pas oublié José Mourinho et Romelu Lukaku, mais pas pour les mêmes raisons. Si l’entraîneur portugais garde une place spéciale dans leur coeur, l’attaquant belge figure lui dans la liste des indésirables. «Il est revenu et nous lui avons fait confiance parce que nous croyions fortement en ses paroles, mais ensuite il a commis la même erreur. Il a bien prêché après la finale, en disant qu’il était sûr que nous nous relèverions ensemble, puis il s’est enfui de Milan comme un voleur, sans répondre à ses coéquipiers, Lautaro et Dimarco surtout, qui sont aussi frères et avec qui il partageait plus de temps qu’avec sa famille. La Curva Nord promet toutefois un meilleur traitement à José Mourinho qui a remporté le triplé avec le club. Lukaku aura l’accueil qu’il mérite, contrairement à Mourinho qui, après 13 ans, recevra toujours le salut du Nord. Tu récoltes ce que tu sèmes», peut-on lire dans le communiqué de ces derniers. Une nouvelle preuve que la «trahison» vécue par les supporters en provenance de leur ancien buteur, qui a négocié avec les deux rivaux de l’AC Milan et de la Juventus avant même son départ de l’Inter, n’a toujours pas été digérée.

Même son de cloche pour le directeur sportif de l’Inter, Beppe Marotta, concernant Romelu Lukaku. «Il est libre de dire ce qu’il veut mais je ne comprends pas certaines choses. Le match d’Istanbul (la finale de C1, ndlr) a-t-il influencé ce qui s’est passé ensuite ? Je ne crois pas. Il a rejeté notre offre et après de nombreuses années, une grande relation de confiance s’était instaurée à son égard. Personne ne lui a jamais manqué de respect, je ne vois pas ce qui pourrait créer une polémique et on ne veut pas se laisser prendre. J’ai entendu parler de l’initiative pour Inter-Roma, c’est une situation qui doit être gérée. Il faut vivre le jeu, c’est là qu’il faut concentrer nos forces. Ça pourrait distraire les joueurs là où il est important de les encourager. Le supporter peut quand même protester, il est libre de le faire car il paie le billet», a notamment confié le dirigeant italien lors de la fête des Sports. De son côté, Simone Inzaghi, l’entraîneur des Nerazzurri, n’a pas voulu rajouter d’huile sur le feu quand il a été interrogé sur le retour de l’attaquant belge à Milan. Néanmoins, tous les signaux nous indiquent que l’ambiance sera incandescente à Giuseppe-Meazza ce dimanche !