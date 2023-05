L’Europe se met à genoux devant Manchester City, l’Espagne découpe le Real Madrid

L’Angleterre savoure la «masterclass de Pep»

En Angleterre, The Daily Telegraph nous gratifie d’une superbe Une et placarde : «La masterclass de Pep» ! «Les joueurs de City humilient le Real Madrid (4-0) et s’envolent vers la finale de la Ligue des champions contre l’Inter. Guardiola demande à ses joueurs de s’imaginer en train de remporter un triplé historique», car oui les Cityzens sont encore en course pour remporter la Premier League, la FA Cup et la Ligue des Champions donc. Ce matin, c’est toute l’Angleterre qui se réveille encore sous le choc de cette partition fantastique qu’ont livré les hommes de Guardiola. Pour le Daily Express, c’était un «meurtre en bleu» ! «Bernardo a mené l’assaut et City a démoli le Real», écrit le quotidien. Le Manchester Evening News se régale et titre que «l’affaire est entendue» ! «L’équipe de Manchester City a fait exploser Madrid pour atteindre la finale de la Ligue des champions lors d’une soirée exceptionnelle à l’Etihad», juge le canard local. De son côté, The Guardian met en avant la déclaration de Pep Guardiola après le match qui est revenu sur ses échecs passés et qui ont permis à son équipe de revenir plus forte : «La douleur nous a motivés», a déclaré le coach espagnol qui a pris une «revanche brutale sur le Real», juge le journal.

Le Real Madrid se fait détruire

En Espagne, forcément le réveil est difficile ce matin. Le Real Madrid, champion en titre, a perdu sa couronne mais a surtout pris un énorme coup sur la tête avec cette terrible désillusion (4-0). Une défaite historique qui est «à pleurer» pour AS ! «City élimine Madrid de la Ligue des Champions grâce à une soirée qui restera dans les annales. Courtois a évité une terrible sanction. Ancelotti s’est prononcé sur son avenir : "Personne ne doute. Le président a été clair".» Laissant planer le doute… Pour Marca, c’est «le genre de coups qui fait mal. Les Madrilènes ont passé une soirée noire face à une superbe équipe de City. Les Merengues ont vécu quatre-vingt-dix minutes cauchemardesques. Courtois a évité une défaite scandaleuse face à un effondrement général», ne peut que constater le journal madrilène. En Catalogne, on se moque bien de la grosse claque de l’ennemi juré et que ce soit Mundo Deportivo ou Sport, on reprend la célèbre expression espagnole «KO con Bano» ou «Bano al Madrid», qui décrit à quel point une équipe s’est fait dominer, a vu ses espoirs être douchés en quelque sorte.

La Juve et la Roma veulent se retrouver en finale

En Italie, ce soir il y a aussi des demi-finales mais en Ligue Europa. Et il y a deux clubs italiens encore engagés : la Juventus et l’AS Roma ! Et surtout, la Juventus a les moyens de sauver sa saison, après toutes ses galères, c’est pourquoi Tuttosport demande à Massimiliano Allegri «d’inventer quelque chose» ! «La Juve est à Séville pour jouer la finale», la Vieille Dame doit montrer sa supériorité face à une équipe qui adore cette compétition. Le Quotidiano Sportivo indique que «la Juve et la Roma se préparent à la finale». Le journal veut une finale 100% italienne le 31 mai prochain.