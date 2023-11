Newcastle : les Saoudiens se sont mis leurs fans à dos !

Vainqueur de Chelsea samedi devant son public (4-1), Newcastle n’est plus qu’à cinq longueurs du top 4. Le tout en étant encore en lice pour une qualification en 1/8e de finale de Ligue des Champions, même s’il faudra sûrement faire un résultat mardi soir, contre le Paris Saint-Germain, au Parc. Un début de saison tout à fait honnête pour les Magpies, mais les propriétaires saoudiens en attendent encore plus. Notamment de la part des supporters. «Ils doivent être à la hauteur de l’intensité mise par les joueurs d’Eddie Howe. Ils doivent être plus bruyants», racontent Jamie Ruben, qui possède 10% du club ainsi que le le co-propriétaire, Mehrdad Ghodoussi.

«Quelle équipe ! Nous devons donner plus de soutien à ces gars dans le stade, nous devons être plus forts. Nous devons être le 12ème homme», pouvait-on également lire sur X. Une ambiance pointée du doigt à St James’Park qui ne passe absolument pas chez les plus fidèles supporters, qui l’ont fait comprendre sur les réseaux sociaux. Ces derniers exigent des billets moins chers, déjà, moins de touristes et la bière gratuite. Ils voudraient aussi que le club règle de nombreux problèmes liés aux "membership", le système de billetterie trop souvent défaillant à leur goût. Certains fans ont été jusqu’à réclamer que les deux hommes devraient s’asseoir ou se tenir debout avec les fans plutôt que de critiquer depuis les loges. Tension maximale entre les propriétaires saoudiens et leurs propres supporters…