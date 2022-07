Fred acclamé par le Maracana pour le dernier match de sa carrière

Fin de carrière en beauté pour Fred, l'attaquant de 38 ans vient de jouer son dernier match avec Fluminense dans la nuit de samedi à dimanche, comme le rapporte L'Équipe. Après 19 ans de carrière, l'ancien de l'Olympique Lyonnais a été ovationné par 63 707 spectateurs dans le mythique stade du Maracana au Brésil.

De son vrai nom Federico Chaves Guedes, Fred est passé par la France entre 2005 et 2009 pour 87 matchs et 34 buts en Ligue 1. Le joueur brésilien est retourné ensuite au pays en passant par Cruzeiro, l'Atlético Mineiro et Fluminense. Fred aura joué son 507e match professionnel. Entré en fin de match, l'attaquant a terminé son parcours sur une victoire 2-1 face à Ceara. Il a tenu à rendre un dernier hommage au club de Rio : « je crois que c'est le club le plus humain que j'ai connu dans ma vie, pas seulement à cause des buts, des victoires et des titres, mais surtout celui où j'ai ressenti le plus grand soutien quand je me sentais mal, dans mes moments de faiblesse ».