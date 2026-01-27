Le PSG lance les grandes manœuvres avec Luis Enrique !

Luis Enrique et le PSG, c’est une belle histoire d’amour. Après avoir enchaîné les entraîneurs pendant des années, QSI a enfin trouvé un locataire stable et qui fait l’unanimité pour son banc de touche. Le technicien espagnol, qui était tout de même critiqué au départ, a vite convaincu tout le monde à Paris et a notamment changé la culture du club et la façon d’approcher le foot en interne. Pour beaucoup, il est même le principal artisan du sacre en Ligue des Champions de la saison dernière, devant ses stars comme Vitinha ou Ousmane Dembélé.

Seulement voilà, son contrat expire en 2027, et le temps commence à presser. Du côté du PSG, on serait évidemment ravi de le conserver le plus longtemps possible, et c’est d’ailleurs le but de la direction : satisfaire l’Espagnol pour le convaincre de rester. Les intentions de Lucho semblent aussi aller dans ce sens, et Le Parisien dévoile de nouvelles informations ce mardi.

Un mariage qui devrait continuer

On apprend ainsi que les deux parties viennent d’entamer les négociations pour une prolongation de contrat. Des discussions qui ont de bonnes chances d’aboutir sur une issue positive, puisque le média, qui s’appuie sur des sources proches du coach, indique que l’Asturien est particulièrement heureux à Paris. Le PSG le considère comme le meilleur coach du monde et le voit comme le pilier du projet.

L’ancien joueur du Real Madrid et du FC Barcelone estime évoluer dans un cadre et un contexte tout à fait favorables à Paris, et serait très à l’aise aux côtés de Luis Campos, qui a aussi prévu de rester au club pour de nombreuses années. Nasser Al-Khelaïfi est aussi très heureux du travail de l’Espagnol, et sait qu’il a fait le bon choix en le nommant. Autant dire que les négociations ne devraient pas être très complexes et tout indique qu’un accord sera trouvé sans trop de problèmes…