Mercato : l’impressionnant onze des joueurs toujours libres de tout contrat !

David De Gea (32 ans, Espagne, ex-Manchester United)

C’est une page qui s’est tournée à Manchester United, lorsque le portier espagnol a annoncé son départ des Red Devils, dont il a défendu les couleurs depuis plus d’une décennie - entresemée d’un transfert avorté au Real Madrid. Dans son message d’adieu, l’international de la Roja (45 sélections) avait déjà annoncé qu’il allait se «dépasser à nouveau dans un nouvel environnement». Ce dernier pourrait être l’Arabie saoudite, lui qui est courtisé par Al-Nassr d’un certain Cristiano Ronaldo, qu’il a déjà connu à Manchester durant une saison et demie entre 2021 et 2022. L’Inter Milan est aussi cité comme un point de chute.

Ola Aina (26 ans, Nigeria, ex-Torino)

Il est sûrement le nom le moins connu de ce onze de joueurs libres de tout contrat. Néanmoins, il reste un latéral droit d’expérience, qui sort d’une saison 2022-23 compliquée par les blessures (21 matches TCC, 1 but, 1 passe décisive). Le défenseur nigérian peut donc encore rendre des services intéressants, lui qui a failli rejoindre West Ham l’été dernier. Refusant une prolongation de deux ans de la part du Torino, l’international aux 30 sélections, formé à Chelsea avant de défendre les couleurs de Hull City Fulham - en plus de la formation piémontaise - reste, non pas un cœur, mais un joueur à prendre…

Sergio Ramos (37 ans, Espagne, ex-PSG)

L’ancienne gloire du Real Madrid a quitté le club de la capitale française après une aventure mitigée, marquée d’abord par une série d’invincibilité avant de montrer quelques lacunes défensives au fil des mois. Néanmoins, il ne laisse pas une mauvaise image chez les supporters parisiens, qui espéraient malgré tout passer un cap avec leur numéro 4. Et maintenant ? Après avoir quitté Paris, l’Arabie saoudite, le Séville FC et l’Italie étaient des possibilités de points de chute mais son choix n’est pas encore fait. Au Brésil, Flamengo rêverait l’associer aux côtés de David Luiz. Ramos a l’embarras du choix, à lui de voir où il souhaiterait connaître ce qui semble être sa dernière aventure en pro…

Samuel Umtiti (29 ans, France, ex-FC Barcelone)

S’il est moins en fin de carrière professionnelle que son compère en charnière centrale de ce onze, l’international français et champion du monde 2018 est, lui aussi, libre comme l’air et se cherche un nouveau défi - lui qui a vu son contrat (expirant en 2026) résilié par le FC Barcelone fin juin. Si un retour à Lyon était dans les tuyaux, le natif de Yaoundé n’est pas du tout envisagé par les Gones, estimant qu’il manque de rythme malgré un prêt remarqué du côté de Lecce. Ce dernier reste une vitrine intéressante pour lui afin de retrouver un club et, par la même occasion, son meilleur niveau…

Faouzi Ghoulam (32 ans, Algérie, ex-Angers)

Il était l’une des belles affaires à rafler l’été dernier. C’est finalement l’hiver suivant que le Fennec avait rejoint l’Angers SCO, aux côtés de son compatriote Nabil Bentaleb, pour permettre aux Noir et Blanc de garder leur place dans l’élite. La mission malheureusement échouée, l’ancien du Napoli est encore une fois libre de tout contrat, avec certes quelques matches disputés dernièrement (9 matches TCC la saison passée) mais avec une expérience de taille (plus de 200 matches en Serie A, 94 en L1 et 42 en Coupe d’Europe).

Han-Noah Massengo (22 ans, France, ex-Bristol City)

Il est le joueur le plus jeune de ce onze de départ, et sa présence est plutôt surprenante. Car oui, sa saison proposée à l’AJ Auxerre a été correcte, malgré la relégation de cette dernière en deuxième division. Libre de tout contrat à l’issue de son bail avec Bristol City, le natif de Villepinte fait l’objet de plusieurs supporters de clubs du championnat de France, qui voient en lui une vraie belle affaire pour renforcer leur entrejeu. Etant donné son niveau actuel et sa marge de progression, nul doute qu’il serait un recrutement intéressant à boucler cet été.

Tiémoué Bakayoko (28 ans, France, ex-Chelsea)

Alors qu’il pouvait s’imposer comme l’un des milieux de terrain d’Europe à la suite de la superbe saison de l’AS Monaco (champion de France et demi-finaliste de la Ligue des champions lors de la saison 2016/2017), Tiémoué Bakayoko avait tout pour s’éclater à Chelsea. Néanmoins, c’est malheureusement le contraire qui arrivait pour l’international tricolore (1 sélection), baladé en prêt à l’AC Milan, Monaco et Naples avant de retrouver les Rossoneri, sans grand succès pour lui… à titre de comparaison, il aura joué autant de matches avec les Partenopei (2020-21) que sur ses trois autres années en prêt (44). Un retour en Ligue 1 pourrait être le meilleur moyen de retrouver son niveau d’antan, qui sait ?

Daichi Kamada (26 ans, Japon, ex-Eintracht Francfort)

Véritable pilier de l’Entente lors du sacre en Ligue Europa 2021-22, le milieu de terrain polyvalent japonais a réalisé un très bon exercice sur le plan statistique, et ce malgré la baisse de forme de son équipe l’an passé. Auteur de 16 réalisations et 7 offrandes toutes compétitions confondues, l’international des Samurai Blue (29 capes, 6 buts) a été supervisé par des écuries de taille ces derniers mois (FC Barcelone, Borussia Dortmund, AC Milan…). Il était même présent dans les petits papiers de Bruno Cheyrou, qu’il ciblait pour renforcer l’Olympique Lyonnais…

Adama Traoré (27 ans, Espagne, ex-Wolverhampton)

Se révélant en Premier League avec Wolverhampton avant de connaître un passage en prêt, intéressant malgré tout, au FC Barcelone, l’ailier international espagnol a plus de mal depuis. Désormais libre, l’avenir de l’ailier espagnol peut prendre différentes tournures. Pour autant, aucune piste ne semble se dégager pour l’attaquant de la Roja (8 sélections). Passé de joueur en vogue à élément d’appoint, Adama Traoré semble désormais bien loin de sa saison 2019/2020 (54 matches, 6 buts et 12 offrandes) où il avait de nombreux cadors à ses pieds…

Wilfried Zaha (30 ans, Côte d’Ivoire, ex-Crystal Palace)

À 30 ans, Wilfried Zaha est dans la force de l’âge après une carrière rondement débutée en mars 2010 en Championship du côté de Crystal Palace. D’ailleurs, l’international ivoirien (31 sélections, 5 buts) a écrit une bonne partie de sa carrière sous le maillot des Eagles, dont il a finalement refusé une nouvelle offre de prolongation. Auteur de 7 réalisations et 3 passes décisives lors de la saison qui vient de s’écouler, l’Eléphant de 30 ans a déjà été courtisé par l’Olympique de Marseille, le Barça, Chelsea… et bien évidemment l’Arabie saoudite.

Moussa Dembélé (27 ans, France, ex-OL)

On termine ce onze de joueurs libres par son numéro 9, en la personne du natif de Pontoise, parti gratuitement de l’Olympique Lyonnais après cinq saisons (dont six mois en prêt à l’Atlético de Madrid). Au total, c’est 172 rencontres pour 70 buts et 19 passes décisives, avec notamment un bel exercice 2021-22 (22 b., 5 p.d.). Aujourd’hui, l’Arabie saoudite lui a déjà proposé une offre pour rejoindre Al-Ettifaq et Everton se serait également renseigné. Affaire à suivre.