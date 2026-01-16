PSG : Ousmane Dembélé très heureux après son doublé contre Lille

Aligné sur le front de l’attaque aux côtés de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia lors de la large victoire contre le LOSC (3-0), l’international français (57 sélections, 7 buts) a, en effet, prouvé que les discussions actuelles autour de son avenir n’impactaient pas son rendement sur le terrain. Ce vendredi soir, face au LOSC, le numéro 10 parisien a régalé le Parc d’un joli doublé. Avec un deuxième but magnifique qui risque de longtemps tourner sur les réseaux sociaux. Auteur de cinq buts sur ses quatre dernières titularisations, le Ballon d’Or a confirmé son retour pour la deuxième partie de saison.

«Je voulais tirer en une touche, je rate le contrôle, je veux me mettre sur le pied gauche, donc j’ai tenté et j’ai réussi. J’en ai mis des beaux, mais il est pas mal celui-là, a-t-il réagi à propos de son but, avant d’évoquer son état de forme. Je me sens très bien après une première partie de saison où j’ai eu des blessures, c’était un mal pour un bien… là, je suis bien à 100% pour la deuxième partie». Un retour en forme au meilleur des moments pour Luis Enrique, mais aussi pour l’équipe de France.