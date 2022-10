JT Foot Mercato : les pépites du football mondial vont briser des records au prochain mercato

La suite après cette publicité

La bataille Endrick

Grand espoir du football brésilien, le jeune Endrick fait tourner les têtes des plus grosses écuries européennes. Belles promesses, gros contrat, rien n’est trop beau pour s’attirer les faveurs du crack auriverde. Selon le quotidien Sport, le PSG est le premier à avoir dégainé avec une offre à 20 millions d’euros. Insuffisant pour son club, Palmeiras, qui en demande le double. Une offensive qui a réveillé la concurrence. En effet, le Real Madrid prépare une offre supérieure à celle du club de la capitale. Le joueur de 16 ans est une priorité pour le champion d’Europe qui a lancé l’opération séduction dès la saison dernière en invitant sa famille à Madrid. Mais l’arrivée d’Endrick n’est pas prévue pour tout de suite. La loi brésilienne empêche ses joueurs de quitter le championnat avant leurs 18 ans. Le feuilleton est donc parti pour durer au moins jusqu’en 2024.

Jude Bellingham et Mykhaylo Mudryk font rêver la Premier League

La prochaine attraction du marché des transferts devrait s’appeler Jude Bellingham ! Les plus grands noms de Premier League, comme Liverpool, Chelsea ou Manchester United, se verraient bien s’attacher les services du milieu du Borussia Dortmund. Mais l’avenir de l’international anglais ne s'écrira pas forcément au royaume de Charles III. Le Real Madrid fait aussi partie des prétendants. Une concurrence qui fait monter les enchères. Le club allemand espère que la transaction lui rapportera la bagatelle de 150 millions d’euros. De son côté, Manchester City rêve d’un autre espoir du football mondial : Mykhaylo Mudryk ! Auteur d’un super début de saison, surtout en Ligue des Champions, l'Ukrainien a tapé dans l'œil des Mancuniens. Si Arsenal et Newcastle sont intéressés, pas sûr que les deux clubs puissent s’aligner sur la puissance financière des Sky Blues. D’autant que le Shakhtar Donetsk a fixé son prix et c’est très cher. Interrogé par Calciomercato, le directeur sportif de la formation ukrainienne, Carlo Nicolini, a admis que l’ailier de 21 ans vaut «plus qu'Antony, qui a coûté 100 millions d'euros à Manchester United.»

Le message de Nemanja Radonjić à l'OM

Après avoir paraphé un contrat de cinq ans avec l'Olympique de Marseille contre une indemnité de 14 millions à l'été 2018, Nemanja Radonjić avait réalisé deux saisons et demie sous le maillot olympien, avant d'enchaîner les prêts. Alors qu'il est toujours lié à l'OM jusqu'à la fin de la saison, le joueur de 26 ans a avoué vouloir continuer sa carrière avec le Torino. «Je ne voulais que le Toro. J'aimais l'idée de retourner en Italie, et je voulais travailler avec Juric. Avant de signer, l'entraîneur m'a dit : "J'ai besoin de toi". J'ai trouvé un club qui me plaçait au centre, c'était fondamental. Je voulais tellement le Torino que j'ai même renoncé à une partie de mon ancien salaire», a-t-il expliqué dans un entretien accordé à La Gazzetta Dello Sport. Les Granata vont donc sûrement lever l’obligation d'achat qui serait fixée aux alentours de deux millions d'euros, avec quelques bonus pour le Serbe.