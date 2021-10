Didier Deschamps voit Kylian Mbappé remporter le Ballon d'Or

Invité de Telefoot, ce dimanche matin, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps s'est prêté au jeu du traditionnel «Oui-Non». Questionné sur le retour d'Olivier Giroud sous le maillot tricolore (oui) ou encore sur son possible retrait à la tête des Bleus après la défaite contre la Suisse lors du dernier Euro (non), l'ancien technicien de l'Olympique de Marseille a été invité à répondre sur un potentiel futur titre de Ballon d'Or pour Kylian Mbappé et pour le tacticien de 52 ans, l'attaquant parisien a toutes ses chances de remporter, un jour, ce prestigieux trophée individuel.

À la question : «Kylian Mbappé gagnera-t-il un jour le Ballon d'Or ?» Didier Deschamps a alors déclaré : «Oui, probablement !» Si le natif de Bondy semble disposer du talent nécessaire pour prétendre à une telle distinction, seul l'avenir nous dira si KM7 - au PSG ou au Real Madrid - deviendra le cinquième Français a remporté ce trophée tant convoité.