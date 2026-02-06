Rennes : Brice Samba écarté par Habib Beye ?

Décidément, les choses vont vite à Rennes ces derniers temps. Sèchement battu par l’OM en Coupe de France, le club breton a étalé quelques tensions entre l’entraîneur Habib Beye et certains joueurs. Si le coach a tenu à démentir certains faits en conférence de presse, ses choix vont aussi permettre de mieux lire la situation.

Et selon les informations de L’Equipe, Brice Samba a de grandes chances de ne pas être retenu pour le match de ce samedi, un déplacement sur la pelouse de Lens. Le portier de 31 ans ne devrait pas faire partie du groupe, ce qui pourrait être considéré comme une sanction de la part d’Habib Beye.