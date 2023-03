JT Foot Mercato : le nouveau visage de l’équipe de France se dessine

La relève de l’équipe de France

Le 16 mars prochain, Didier Deschamps va dévoiler sa liste pour le début des éliminatoires de l’Euro 2024. Pour rappel, les Bleus affronteront le 24 les Pays-Bas et l’Irlande le 27 mars. Le sélectionneur français devrait insuffler du sang neuf à son effectif et d’après nos infos, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Manu Koné a reçu une pré-convocation ! Il y a une grosse hype autour du joueur de 21 ans en ce moment et ce dernier est notamment suivi par le PSG. Toujours selon nos informations, Pierre Kalulu (22 ans), qui évolue actuellement sous les couleurs de l’AC Milan, a aussi été présélectionné. Le jeune défenseur de 22 ans présente un profil polyvalent avec la capacité d’évoluer dans l’axe et sur le côté droit. Selon Téléfoot, Wesley Fofana de Chelsea et Jean-Clair Todibo de l’OGC Nice sont en concurrence et vont se livrer bataille pour la dernière place en défense. Enfin, chez les gardiens, Brice Samba devrait se voir récompensé de sa belle saison avec le RC Lens alors que Mike Maignan va faire son grand retour après sa longue blessure. Paul Pogba, N’Golo Kanté et Ousmane Dembélé, en manque de temps de jeu ou blessés, ne feront pas partie de la liste alors qu’Olivier Giroud, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus devrait bien être présent.

De l’eau dans le gaz

Entre Karim Benzema et Didier Deschamps c’est très loin d’être l’amour fou et tout porte à croire que le Madrilène ne reportera plus le maillot de l’équipe de France, du moins tant que Deschamps sera en poste. Il y a énormément de non-dits et ces derniers jours, DD a mis le feu aux poudres au donnant sa version sur le départ précipité de Karim Benzema durant le Mondial. Une version qui serait très loin de la vérité selon le principal intéressé qui a accusé le sélectionneur français de menteur sur ses réseaux sociaux. Dernièrement, ce dernier a promis qu’il allait sortir du silence. « bon bah je vais devoir m’expliquer pour le peuple », a lâché le Ballon d’Or sur ses réseaux sociaux. Dans son édition du jour, le journal L’Équipe dévoile la raison du clash entre les deux hommes. Tout s’est déroulé dans la nuit du 19 au 20 novembre, après l’annonce du forfait de KB9. Ce dernier, qui n’aurait pas pu jouer avant les demi-finales, aurait demandé à partir de Doha en vol privé. Après que le responsable de la sécurité de l’équipe a expliqué que ça n’allait pas être possible, le Français part dans un vol de Qatar Airways pour Madrid tôt le matin. Et c’est là que ça coince car DD affirme avoir dit à son joueur qu’il n’y avait pas d’urgence pour qu’il parte. Selon le quotidien français, le sélectionneur a appris le départ de son joueur en se réveillant, alors que KB9 assure de son côté qu’il était là quand la décision a été prise. En d’autres termes, DD assure qu’il n’a pas mis Benzema à la porte. Ces derniers ont eu une discussion en janvier, notamment sur les intentions du joueur de poursuivre son aventure avec les Bleus.

Le Real veut faire payer le Barça

Le Barça risque gros dans l’affaire Negreira. Relativement discret jusqu’à présent, le Real Madrid a fait monter la pression d’un cran à une semaine du Clasico. Le club merengue a annoncé via un communiqué sa décision de comparaître devant la justice dans cette affaire. « Le Real Madrid exprime sa profonde préoccupation quant à la gravité des faits et réitère sa pleine confiance dans l’action de la justice et a convenu que, pour défendre ses intérêts légitimes, il comparaîtra dans la procédure dès que le juge l’ouvrira aux parties lésées », peut-on lire dans le communiqué.