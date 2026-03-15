Rennes - Lille : les compositions officielles

Ce dimanche soir, c’est la fin de la 26e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un joli duel entre le Stade Rennais et le Lille OSC. À domicile, les Bretons s’organisent dans un 4-3-3 avec Brice Samba qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Mahamadou Nagida, Anthony Rouault, Lilian Brassier et Quentin Merlin en défense. Valentin Rongier, Mahdi Camara et Ludovic Blas composent l’entrejeu. En pointe, Estéban Lepaul est accompagné par Moussa Al-Tamari et Arnaud Nordin.

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De leur côté, les Dogues s’articulent dans un 4-3-3 avec Berke Özer dans les cages derrière Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Aïssa Mandi et Calvin Verdonk. Le milieu de terrain est assuré par Ngal’ayel Mukau, Nabil Bentaleb et Ayyoub Bouaddi. Devant, Matias Fernandez-Pardo est soutenu par Félix Correia et Hákon Haraldsson.

Les compositions

Stade Rennais :

Lille OSC :