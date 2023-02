Vidéo : Marcus Rashford fait exploser Twitter après sa belle prestation contre le Barça

La suite après cette publicité

Marcus Rashford est actuellement en grande forme. Aucun joueur des 5 meilleures ligues européennes n’a marqué plus de buts que l’Anglais depuis la fin de la Coupe du monde (14). Il a encore frappé contre le FC Barcelone en trouvant le chemin des filets et en provoquant un but contre son camp de Jules Koundé. L’attaquant de Manchester United a l’air inarrêtable cette année. Cet avis est aussi partagé par les internautes sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes l’imaginent bien côtoyer le top 3 du Ballon d’Or si sa série n’est pas stoppée.

