PSG : le phénomène Khvicha Kvaratskhelia est lancé !

Recrue phare du mercato hivernal parisien, Khvicha Kvaratskhelia (23 ans), arrivé contre un chèque de 70 millions d’euros, suscite logiquement beaucoup d’attentes depuis ses débuts dans la capitale française. Timide lors de ses premières apparitions, l’international géorgien (40 sélections, 17 buts) a finalement profité du choc opposant le PSG à l’AS Monaco dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1 pour ouvrir son compteur but et lancer son aventure dans la capitale française. Titularisé sur le front de l’attaque aux côtés de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, l’ancien joueur du Napoli a, en effet, changé le cours de cette rencontre en redonnant l’avantage aux siens.

Kvara ouvre son compteur but !

Plutôt discret au cours du premier acte malgré quelques percées intéressantes, le natif de Tiflis a surtout subi l’intensité physique des Monégasques. Coupable d’un certain déchet (15 ballons perdus au total), celui qui a signé un contrat jusqu’en juin 2029 a cependant profité de la seconde période pour se libérer, et ce alors que les deux cadors du championnat de France étaient encore dos à dos (1-1). Servi par Bradley Barcola d’une passe laser, le numéro 7 parisien se jouait de Mawissa d’un crochet dévastateur avant de tromper Majecki d’une frappe du gauche (54e).

Mis en confiance par cette sublime réalisation, le néo-Parisien passait même tout proche du doublé dans la foulée mais tombait cette fois-ci sur le dernier rempart monégasque (55e). Qu’importe. L’essentiel était finalement assuré puisque le PSG, porté par un nouveau doublé d’Ousmane Dembélé, sécurisait une nouvelle victoire pour conforter son fauteuil de leader. Acclamé lors de sa sortie - il a cédé sa place à Gonçalo Ramos peu après l’heure de jeu (67e) - le joueur passé par le Rubin Kazan savourait logiquement au micro de DAZN.

«C’est le meilleur sentiment de marquer comme ça, devant les supporters. Je suis heureux d’être ici, je suis le plus heureux ce soir. Je travaillais là-dessus et je voulais que ça arrive rapidement (ndlr : de marquer avec Paris). Je dois continuer à travailler dur pour aider cette équipe incroyable. Tout va bien ici, il faut qu’on continue de se concentrer fort sur notre football et je suis fier d’être ici», résumait le Géorgien au micro de DAZN. Présent en zone mixte, Vitinha, prolongé jusqu’en juin 2029 et auteur de l’ouverture du score, saluait à son tour l’intégration réussie de son nouveau coéquipier.

Une intégration réussie et saluée par le vestiaire parisien

«On est très contents de son premier but. Cela va le libérer car ce n’est pas évident d’arriver dans un nouveau pays, au milieu d’une saison. Il est très bien rentré dans l’équipe, il s’entraîne bien avec nous, dans sa relation avec nous, aussi, il s’est adapté. On lui donne plus de libertés pour qu’il soit à l’aise. Ce but va le libérer encore plus, il nous aide déjà beaucoup», confiait ainsi le milieu de terrain portugais. Plus tôt, Luis Enrique notait lui aussi les débuts convaincants de la star géorgienne (3 duels remportés sur 6, 2 tirs cadrés sur 4 tentatives).

«Kvara a tellement de qualités, c’est important de lui faire sentir que c’était un bon moment», reconnaissait le technicien espagnol avant d’en remettre une couche en conférence de presse. «Kvara est un joueur que tous les fans de foot connaissent. On est encore dans cette phase d’observation pour voir où il se sent le mieux. On le laisse très libre, comme Barcola qui peut jouer au centre, à droite et à gauche. Ousmane (Dembélé), sa position naturelle est à droite mais on voit ce qu’il apporte dans l’axe en moment. On fait en fonction du match, du moment par lequel passent les joueurs, on recherche une polyvalence… Kvara peut jouer partout. Ce (vendredi) soir, il a marqué comme un parfait numéro 9 dans un espace restreint, sur un coup de génie. Il va nous aider à l’avenir».

Crédité d’un 7 par la rédaction FM, Khvicha Kvaratskhelia tient, quoi qu’il en soit, son premier match référence avec le Paris Saint-Germain. Efficace dans le dribble, et très mobile, l’ailier parisien a aussi prouvé tout son apport dans le pressing. Une polyvalence forcément bienvenue dans le système dessiné par le coach parisien. Une entrée en matière, par ailleurs, encourageante au regard des échéances à venir pour le club de la capitale, qui s’apprête à défier le Stade Brestois à deux reprises pour tenter de rallier les 8es de finale de la Ligue des Champions. Deux rendez-vous ô combien importants où la nouvelle star de l’attaque parisienne aura forcément à coeur de briller.