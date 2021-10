PSG-LOSC : Thierry Henry revient sur le positionnement de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Vainqueur sur le fil du LOSC (2-1), le Paris Saint-Germain conforte sa place de leader en tête du championnat de France. Bousculés en première période par des Dogues très entreprenants sur le plan offensif, les Parisiens ont finalement réagit en seconde période en trouvant les ressources mentales nécessaires pour renverser le champion sortant. Gênés tactiquement, les hommes de Mauricio Pochettino avaient d'ailleurs commencé cette rencontre avec un Lionel Messi, positionné en faux numéro 9, avant que l'Argentin, diminué musculairement ne laisse sa place à Mauro Icardi pour le second acte.

Un nouveau schéma tactique bien plus efficient pour les Rouge et Bleu où Icardi servait de point de fixation, bien aidé par Neymar (passeur) et Di Maria (buteur et passeur) décisifs dans ce choc. Interrogé à l'issue de la rencontre sur cette évolution tactique au cours du match, Thierry Henry a tenu à souligner les obligations collectives demandées par un tel positionnement de la Pulga à la pointe de l'attaque parisienne : «quand tu joues avec Messi en faux neuf, il faut que quelqu'un prenne la profondeur. Quand il y a un faux 9, il faut des vrais appels... On a vu Wijnaldum le faire 3 ou 4 fois, mais pour lui et le reste de l'équipe, il faut que quelqu'un prenne la profondeur», a ainsi déclaré le néo-consultant au micro de Prime Video. Reste à savoir si le coach parisien alignera, de nouveau, la Pulga dans cette position au cours des prochaines semaines.