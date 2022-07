Accord total entre le FC Barcelone et Leeds pour Raphinha

La suite après cette publicité

On y est. Après avoir officialisé les arrivées de Franck Kessié et d'Andreas Christensen, le FC Barcelone est en passe d'officialiser sa troisième recrue hivernale. Et cette fois, les dirigeants barcelonais vont mettre la main à la poche. Si le joueur semblait promis à Arsenal puis à Chelsea, Joan Laporta et Mateu Alemany ont réussi à griller tout ce beau monde.

Comme l'explique Mundo Deportivo, c'est fait. Le FC Barcelone s'est mis d'accord pour le transfert de l'ailier brésilien, qui coûtera 58 millions d'euros, plus 7 millions d'euros sous forme de bonus. Le principal concerné lui avait déjà trouvé un accord avec le club catalan sur les bases d'un contrat de cinq ans depuis plusieurs semaines. Sa volonté de jouer au Camp Nou a eu un rôle majeur dans le dénouement de ce dossier, puisque d'autres clubs proposaient plus d'argent à Leeds, mais il a fait le forcing pour que ses dirigeants acceptent la proposition catalane.

Deco a aussi eu un rôle à jouer

Son agent, Deco, ancien joueur du Barça, est aussi une des raisons qui expliquent cet accord, puisqu'il est proche de Joan Laporta et lui aussi a poussé auprès de l'état-major de Leeds. Le joueur touchera également un salaire inférieur à ce qu'il aurait pu toucher en signant chez un cador anglais, toujours selon la publication espagnole. Il devrait être disponible pour la tournée étasunienne du Barça, qui voyagera de l'autre côté de l'Atlantique ce samedi.

Le Barça a pu boucler ce dossier assez onéreux grâce à la vente de certains actifs, comme ces 10% des droits TV vendus à Sixth Street, alors que d'autres entrées d'argent similaires sont attendues dans les prochains jours dans les bureaux du Camp Nou. L'argent n'a donc pas forcément été un problème dans ces négociations même si on imagine que Joan Laporta n'a pas voulu faire de folies. Avec Raphinha et probablement Ousmane Dembélé, le côté droit du Barça est plutôt bien couvert...