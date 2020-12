OL : Rudi Garcia s'emporte contre les critiques envers Thiago Mendes

La suite après cette publicité

Plus de peur que de mal. Neymar ne sera finalement indisponible que quelques jours d'après Thomas Tuchel. Le coach parisien a confié plus tôt dans la journée qu'il espérait voir la star parisienne remise sur pieds pour la rencontre à Lille dimanche prochain. Une bonne nouvelle pour le PSG et le Brésilien, tant on a craint une grave blessure à la cheville dans les derniers instants de la rencontre face à l'OL. Thiago Mendes n'a lui pas été épargné. Coupable d'un excès d'engagement et d'abord sanctionné d'un jaune, il a fini par être expulsé après visionnage de la vidéo.

Un carton rouge lourd de conséquences car le Brésilien va être suspendu pour la réception de Brest demain pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. De quoi faire enrager Rudi Garcia, qui, privé du milieu de terrain défensif, espère un geste de la commission de discipline étant donné que Neymar va beaucoup mieux. «J’espère une décision juste de la part de la commission, qu'elle sera indulgente car tout le battage médiatique ne me plaît pas. Je ne conteste pas (la faute). En plus de faire un match fantastique, il a joué le ballon et a eu la malchance que le pied de Neymar se bloque sous sa fesse. Ça ne méritait pas l'expulsion. Je suis très content que ça soit une blessure très légère.»

Rudi Garcia monte au créneau pour Thiago Mendes

Pour l'entraîneur de l'OL, la sanction à l'encontre de son joueur devrait être réduite. «Heureusement, il n'y a donc pas de blessure sérieuse, contrairement à ce que sa sortie sur civière pouvait laisser entendre. Je suis très content que ce soit une blessure légère et qu'il puisse rejouer très vite» relativise Rudi Garcia, qui a ensuite soutenu Thiago Mendes, cible de messages parfois haineux sur les réseaux sociaux depuis son contact avec Neymar dimanche soir.

« Ca ne devrait pas exister. On parle de respect, mais le mot est galvaudé. Il n'y a jamais eu autant d'insultes et de menaces de mort sur les "réseaux car sociaux" (rires). Il y a plein de choses bafouées. On n'est pas ici pour parler de politique, mais on voit combien le monde est secoué. C'est un peu le monde à l'envers: ce sont les policiers qui sont dans la mire des médias et non pas les casseurs, par exemple. On est dans un monde sens dessus dessous. Il faut arrêter cette course à la polémique. J’espère que pour Thiago il y aura une sanction juste.» Le message est passé.