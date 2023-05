PSG : Luis Campos a pris une grosse décision pour la MNM !

La suite après cette publicité

Le PSG peut exulter. Tenu en échec (1-1) par le RC Strasbourg lors de la 37e journée de Ligue 1, le club de la capitale a officialisé son onzième titre de champion de France dans son histoire. Malgré une saison contrastée - en témoigne ce nouvel échec cuisant sur la scène européenne dès les 8es de finale face au Bayern Munich - les hommes de Christophe Galtier terminent en beauté. Le dénouement d’un exercice périlleux. Le début, peut être, de changements importants dans la Ville Lumière.

Frustrées par certains épisodes au cours de la saison, les hautes sphères parisiennes devraient, à ce titre, profiter du mercato estival pour effectuer quelques ajustements. Que ce soit sur le terrain ou sur le banc, le bouleversement pourrait être important. Dans cette optique, les Rouge et Bleu ne compteront, certainement, plus sur leur trio Mbappé-Neymar-Messi. Si le Bondynois reste le pilier du projet parisien, le Brésilien, annoncé dans le viseur de plusieurs écuries anglaises, et l’Argentin, promis à un retour en Catalogne, n’ont aucune certitude de rester dans la capitale française.

Dans cette optique, L’Equipe affirme d’ailleurs dans son édition du jour que Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, a déjà tranché au sujet du futur de la MNM. Premièrement, le quotidien précise que le dirigeant portugais n’a jamais cru que ce trio pouvait fonctionner, souhaitant même rapidement disloquer cette MNM. Dès lors, l’architecte du mercato parisien ne s’est jamais opposé au départ de Neymar. Par ailleurs, Campos n’aurait pas apprécié certains comportements de Lionel Messi, et ce au-delà de son voyage non autorisé en Arabie saoudite.

Partant de ce constat, il semble donc évident que les trois fantastiques ne seront pas, une nouvelle fois, associés lors de l’exercice 2023-2024. Approché par Chelsea ou encore Manchester United, comme nous vous le révélions récemment, Neymar (31 ans) voit ainsi son avenir incertain. Et que dire de Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain et convoité par la MLS, l’Arabie saoudite mais également Barcelone, qui rêve d’un retour de la Pulga. Convoité par le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait donc être le seul rescapé de cette MNM.. Reste désormais à savoir qui entourera le numéro 7 parisien…