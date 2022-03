JT Foot Mercato : le FC Barcelone va envoyer du lourd

La suite après cette publicité

Le mercato XXL du Barça

Si le nom d'Erling Haaland revient régulièrement dans les petites papiers du FC Barcelone, les Blaugranas ont d'autres projets. Le quotidien catalan Sport rapporte que des échanges ont eu lieu ces dernières semaines entre Robert Lewandowski et le Barça. Un contrat de 4 ans, soit jusqu'en 2026, a été proposé par le club espagnol. Mais le Polonais n'est pas le seul à être dans le viseur du Barça, le club blaugrana a d'autres pistes dont celle menant à Riyad Mahrez. En fin de contrat en juin 2023, l'Algérien pourrait changer d'air cet été. Et le Barça serait prêt à sauter sur l'occasion selon nos informations. Mohamed Salah et Paulo Dybala font aussi partie des plans pour renforcer un effectif qui a besoin d'être régénéré sous l'ère Xavi. D'ailleurs, Franck Kessié, lui aussi libre à la fin de saison avec l'AC Milan, devrait sans aucun doute être un joueur du Barça la saison prochaine. Le milieu de terrain aurait déjà passé sa visite médicale avec le club catalan. Dans le dossier Ousmane Dembélé, le Barça ne désespère pas de conserver le Français à l'issue de la saison. Selon nos informations, l'entourage du natif d'Évreux reste inflexible sur sa requête initiale, c'est-à-dire 20 M€ net en salaire et en prime à la signature.

Les Villans veulent Coutinho

Décidément, tout va bien au Barça en ce moment, puisqu'un prétendant serait prêt à s'offrir Philippe Coutinho. Alors qu'il est prêté à Aston Villa jusqu'à la fin de la saison, Coutinho cartonne en Premier League avec 4 buts et 3 passes décisives en 10 matches joués. Un retour en forme qui a attiré l'attention d'Arsenal selon Mundo Deportivo. Le club londonien serait prêt à doubler Villa sur ce dossier et les relations entre le Barça et Arsenal après le départ d'Aubameyang pourraient aider à finaliser l'opération.

Gareth Bale règle ses comptes

Actuellement avec sa sélection, Gareth Bale a tenu à répondre aux polémiques de la semaine dernière où il devait être disponible pour le Clasico, mais a dû renoncer à la dernière minute en raison d'une blessure. «C'est normal d'avoir des soucis de temps en temps, mais je m'entraîne depuis deux mois et demi. J'ai eu quelques minutes il y a trois semaines, et je suis en bien meilleure forme que je ne l'étais lors du dernier rassemblement quand j'étais absent depuis deux ou trois mois. Je me suis entraîné ces derniers jours et je suis prêt à jouer. Je n'ai pas besoin de clarifier les choses au sujet des blessures parce que je n'ai pas besoin de dire à qui que ce soit ce qui s'est passé et je n'ai pas besoin de donner à quiconque quelque chose à utiliser contre moi», a-t-il expliqué à Sky Sports.