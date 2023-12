L’ex-compagne de Mevlut Erding dément tout chantage

Retraité des terrains depuis plus d’un an, Mevlut Erding (36 ans) avait quelque peu disparu des radars. Ce jeudi 14 décembre, il est revenu sur le devant de la scène, mais pas dans son domaine de prédilection, à savoir le football. L’ancien buteur du PSG, de Rennes ou encore l’ASSE s’est fendu d’un post Instagram relativement violent, où il se disait victime de chantage de la part de sa femme.

Cette dernière, qui a tenu à mettre les choses au point dans nos colonnes, a décidé de démentir formellement les allégations de son ex-mari. «Je démens formellement toutes les informations publiées par mon ex-mari sur son compte Instagram. Mevlut a toujours eu accès à ses enfants. Nous sommes malheureusement actuellement dans une procédure de divorce qu’il n’accepte pas, car Mevlut va très mal depuis la fin de sa carrière. Il a besoin de se soigner et il le sait. Je lui souhaite le meilleur et nous serons toujours là pour l’aider et l’entourer s’il accepte de se soigner. »