Manchester United prépare un gros coup au milieu de terrain, Maurizio Sarri veut transformer Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Manchester United veut faire un gros coup au milieu de terrain

En Angleterre, il est question de mercato ce dimanche matin. Et c'est Donny van de Beek, le joueur de l'Ajax, qui fait la Une du Daily Star ! Selon le tabloïd britannique, Manchester United s'apprête à financer le transfert de Donny van de Beek en vendant Andreas Pereira. Les Red Devils veulent se montrer actifs sur le marché des transferts cet été, malgré la crise sanitaire du coronavirus, mais il faudra vendre avant d'acheter. Et si le club de Manchester est en pince pour le Néerlandais, c'est Andreas Pereira, le Brésilien, qui pourrait être sacrifié pour faire de la place au milieu de terrain de l'Ajax. Les pensionnaires d'Old Trafford rêvent d'associer Van de Beek avec Paul Pogba et Bruno Fernandes. Affaire à suivre...

Sarri veut transformer CR7 en CR9

En Italie, après la Juventus, c'est le Napoli qui file en finale de la Coppa . Les Napolitains ont fait match nul face à l'Inter hier soir (1-1) et grâce à leur victoire 1 à 0 à l'aller retrouveront les Bianconeri à Rome dès mercredi. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est Naples en finale et Lautaro Martinez au Barça ! D'ailleurs, l'homme fort de cette rencontre n'est autre que Dries Mertens qui a donné la qualification à son équipe et s'est surtout offert le record de meilleur buteur de l'histoire du club avec 122 buts, devançant ainsi Marek Hamšík et un certain Diego Maradona. Mais sur la Une du journal au papier rose, ce qui nous intéresse, c'est la mue de Cristiano Ronaldo que souhaite son entraîneur Maurizio Sarri. En effet, le coach de la Juve veut «transformer CR7 en CR9». Après son penalty raté contre l'AC Milan, dans l'autre demi-finale de la Coupe d'Italie, le Portugais serait vexé. Mais son entraîneur ne s’inquiète pas, le quintuple Ballon d'Or sera au rendez-vous pour la finale. Pour lui, il ne fait aucun doute que son attaquant saura se relever et qu'il sera décisif pour la fin de cet exercice et pour remporter le premier titre de la Juve cette saison. Pour Sarri, il n'y a pas de doute : CR7 redeviendra CR9, son buteur providentiel.

Jérémy Mathieu dans la tourmente au Portugal

On termine ce tour de la presse au Portugal avec un Français qui fait la Une de A Bola ! En effet, Jérémy Mathieu a été mis à l'écart par le Sporting et son entraîneur lors du match face à Paços de Ferreira, remporté 1 à 0, vendredi. Et on en sait plus sur la mise à l'écart du défenseur car son coach s'est exprimé sur la situation : «Mathieu est resté à l'écart car tous les joueurs, quels qu'ils soient, doivent suivre une ligne. Peu importe que ce soit Nuno Mendes ou Mathieu. Mathieu commence une nouvelle semaine et commence une nouvelle vie. Mathieu est intégré et aujourd'hui il a même ressenti une douleur à une jambe. Cette semaine est passée et il faut se battre pour sa place.» Le message est passé.