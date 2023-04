Real Madrid : Camavinga évoque la concurrence avec Tchouameni

La suite après cette publicité

Aurélien Tchouameni ou Eduardo Camavinga ? Tel est parfois le dilemme qui s’offre à Carlo Ancelotti au moment de composer son XI de départ avec le Real Madrid, quand le Mister ne décide pas d’aligner l’ancien du Stade Rennais en tant que latéral gauche. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Camavinga s’est confié sur la concurrence régnant entre les deux milieux de terrain français de la Casa Blanca.

« Déjà c’est quelqu’un que j’aime beaucoup. On ne parle pas beaucoup de concurrence ou quoi que ce soit. Comme je dis souvent "si t’es meilleur que moi tu joues. Il n’y a pas de problème avec ça, je ne vais pas t’en vouloir parce que tu joues." On n’a pas forcément de concurrence. On ne se regarde pas de la mauvaise manière, s’il y a quelqu’un qui joue à la place de l’autre. On espère que l’autre fasse un bon match. C’est toi qui dois te mettre à bosser si t’as envie de jouer, donc on ne va pas se mettre des bâtons dans les roues et je pense qu’il le voit aussi comme moi. C’est le premier à venir me voir et dire bon match quand je joue et moi aussi. »

À lire

Real Madrid : réunion entre Carlo Ancelotti et Federico Valverde après son coup de sang

Pour ce match Real - Chelsea, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FM10. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire 2-1 du Real (coté à 7,30) pour tenter de remporter 73€.