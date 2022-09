Manchester United - Arsenal : les compositions officielles

Pour le compte de la 6ème journée de Premier League, Manchester United reçoit Arsenal à Old Trafford ce dimanche après-midi (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Ce sont des Red Devils requinqués depuis le derby d’Angleterre gagné contre Liverpool qui accueillent les Gunners. Trois succès consécutifs donc deux de suites à l’extérieur dans prendre de buts. Le match contre Liverpool a donné une tout autre dynamique aux joueurs de Ten Hag qui commence à faire intégrer son logiciel à ses joueurs. Alors que la saison partait mal, le coach mancunien a su faire des choix forts pour changer les choses, Maguire et Ronaldo sur le banc, Eriksen dans le onze un cran plus bas et Jadon Sancho qui commence à prendre chaud sur son côté. La rencontre d’aujourd’hui est évidemment très importante, elle pourra permettre de savoir où se situe Manchester par rapport à une équipe qui a gagné tous ses matchs pour le moment. Et pour ce main event de la sixième journée de Premier League, Erik Ten Hag intègre sa nouvelle recrue. Antony est titulaire d’entrée, Casemiro est sur le banc. Pour le reste rien ne change, Ronaldo et Maguire toujours sur le banc.

Les Gunners, comme dit avant, ont remporté tous leurs matchs et ont fait le plein de confiance depuis plusieurs semaines maintenant, reste à voir contre un adversaire d’un autre calibre et le match d’aujourd’hui tombe à pic pour, comme pour leur adversaire du jour, jauger leur niveau dans ce championnat. Arsenal est la seule équipe encore invaincue cette saison et se classe tout en haut du classement. Le jeu d’Arteta prend vraiment forme et cela se ressent directement dans les résultats. Un résultat que vont devoir assurer cette après-midi les onze joueurs alignés par l’Espagnol. Saliba est toujours titulaire, Lokonga enchaîne un nouveau match au milieu avec Xhaka. Le capitaine Ødegaard est bien présent en numéro 10 et soutiendra Gabriel Jesus.

Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Martinez, Malacia - McTominay, Eriksen - Antony, Fernandes (cap.), Sancho - Rashford.

Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Sambi, Xhaka - Saka, Ødegaard (cap.), Martinelli - Jesus.