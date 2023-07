Le Napoli veut blinder ses stars !

La suite après cette publicité

L’année dernière, le Napoli a vécu une saison mémorable. Après plus de 30 ans d’attente, les Partinopei ont remporté le titre de champion d’Italie après avoir dominé de la tête et des épaules la Serie A. Leur parcours en Ligue des Champions est tout aussi historique puisqu’ils se sont hissés pour la première fois de leur histoire au stade des quarts de finale même si l’aventure européenne s’est arrêté face au Milan AC (1-1, 1-0). Logiquement, l’écurie italienne nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir. Mais la future réussite sur le plan national et continentale dépend avant tout de la capacité des dirigeants napolitains à conserver leurs stars.

Des négociations ont débuté pour prolonger les cadres

En mission, Naples a déjà réalisé une belle opération en sécurisant son capitaine, Giovanni Di Lorenzo. Taulier de la défense napolitaine sous les ordres de Luciano Spaletti (47 matchs, 5 buts TCC), le joueur de 29 ans qui a repris le brassard depuis le départ de Lorenzo Insigne à Toronto a rempilé pour trois ans et est désormais lié au club jusqu’en juin 2029. En parallèle, la direction napolitaine tente de boucler un cas épineux : celui de Victor Osimhen. Grâce à ses performances remarquées avec Naples dans le championnat italien, scorant à 26 reprises en 32 apparitions, l’attaquant nigérien affole les cadors européens, à la recherche d’un numéro 9. À titre d’exemple, le Paris Saint-Germain s’est positionné sur lui en proposant 75M€ aux Italiens. Inquiet de perdre son buteur prolifique, les pensionnaires du Maradona Stadium travaillent de consort avec les représentants du joueur pour étendre son bail. De son côté, le président de Naples Aurelio De Laurentiis réclame au minimum 200M€ pour céder son joueur, de quoi refroidir un temps ses prétendants comme l’a rapporté Il Mattino.

Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, les Azzurri s’évertuent à conserver Kvicha Kvaratskhelia. Pour sa première saison en Italie, le Géorgien a entièrement convaincu ses dirigeants. Principal artisan du beau parcours des Italiens en Coupe d’Europe et élu meilleur joueur de Serie A, le Géorgien a amplement rempli sa part du contrat pour sa première saison en Italie. Dans ce sens, Naples souhaite ajouter une année supplémentaire à son contrat qui expire en juin 2028. Pour le convaincre, la direction napolitaine est prête à tout, voir à doubler le salaire du joueur de 22 ans qui devrait passer de 1,3M€ à 2,5M€ par an (3M€ en comptant les primes). Enfin, le Napoli est en bonne voie pour obtenir le renouvellement du bail de Piotr Zielinski. Le Polonais était l’une des pièces maîtresses du système de Luciano Spaletti la saison passée. Avec l’arrivée de Rudi Garcia au poste d’entraîneur, le joueur de 29 ans était annoncé sur le départ et notamment dans le viseur de la Lazio. Toutefois, Il Corriere dello Sport mentionne que les deux parties sont proches de déboucher sur un accord. En ce qui concerne Irving Lozano ou Mario Rui, Aurélio De Laurentiis a utilisé la presse transalpine comme caisse de résonnance pour leur envoyer un message bien précis : "Les prolongations se poursuivrons. Et là, nous verrons qui aime vraiment Naples ou qui veut aller ailleurs."

Autre priorité du Napoli, le renforcement du secteur défensif

Dans le sens des arrivées, Naples envisage plusieurs pistes. À la recherche d’un défenseur pour compenser le départ de Kim-Min Jae au Bayern Munich, le club italien a jeté son dévolu sur Kévin Danso. Actuellement sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2026, le défenseur autrichien sort d’une saison pleine et attire logiquement la lumière sur ses performances. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, le Lensois a été approché par le champion d’Italie et est tombé d’accord avec ses représentants alors qu’en parallèle les Artésiens tentent coute que coute de le prolonger. Mais l’opération est loin d’être finalisée car Naples va devoir satisfaire des exigences financières du pensionnaire de Ligue 1, qui réclame au minimum 30M€. D’autant que le principal intéressé ne veut pas partir au clash avec le pensionnaire de Ligue 1, motivé à l’idée de découvrir la Ligue des Champions avec les Nordistes la saison prochaine. En cas d’échec dans le dossier Danso, Naples envisage Tosin Adarabioyo comme plan B. Formé à Manchester City, le défenseur anglais sort d’un exercice concret avec Fulham (29 matchs, 1 but) et attise les convoitises des Partinopei. Mais à l’heure actuelle, aucune offre concrète n’a été proposée aux Cottagers.