Affaire Galtier : Khéphren Thuram dénonce le silence assourdissant de l’OGC Nice !

La suite après cette publicité

Malgré son bruit retentissant, l’affaire Galtier n’a pas encore livré toutes ses vérités. Si la polémique est redescendu depuis maintenant déjà plusieurs semaines, les zones d’ombre sont encore nombreuses. Les accusations de racisme de la part de Julien Fournier, contenues dans un mail dévoilé par la presse, qui visent l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain ont notamment fait couler beaucoup d’encre dans la presse spécialisée même si peu de joueurs ont souhaité parler publiquement sur le sujet. Lors d’une interview accordée à nos confrères de Canal +, Khéphren Thuram a d’ailleurs regretté le silence pesant qui fait obstacle à la vérité dans toute cette affaire.

«Je pense qu’il y a des gens au club qui sont bien placés pour savoir exactement ce qu’il s’est passé et pas des : 'j’ai entendu que’. Je pense que ces gens-là, ils devraient parler pour clarifier tout ce qu’on entend, ça me touche énormément, ça me perturbe que les gens concernés ne parlent pas pour que la vérité sorte», a notamment confié Khéphren Thuram. Difficile de dire qu’elles sont les personnes visées par les déclarations du jeune joueur de 22 ans : joueurs, membres du staff ? Aucune certitude. Cependant, une chose est sûre : des auditions ont déjà été menées dans le cadre de cette enquête. Le président du club Jean-Pierre Rivère mais aussi l’entraîneur des Aiglons Didier Digard ainsi que plusieurs salariés du club ont été entendus par les enquêteurs. Affaire à suivre donc…

À lire

Nice : le gros coup de gueule de Didier Digard après la défaite à Strasbourg