Real Madrid : la descente aux enfers n'en finit plus pour Marcelo

Lors des succès du Real Madrid au cours de la dernière décennie, Marcelo avait une place prépondérante. Apportant beaucoup dans son couloir gauche, le Brésilien compensait ses limites défensives par sa projection, son dribble et sa création. Actif lors des 4 dernières Ligues des Champions remportées par les Merengues (2014, 2016, 2017 et 2018), il n'est plus que l'ombre de lui même aujourd'hui. Celui qui alimentait l'aile gauche avec un certain Cristiano Ronaldo est méconnaissable depuis le départ du Portugais à la Juventus. Lors de la saison 2018/2019, son apport offensif reste intéressant avec 3 buts et 6 passes décisives en 34 matches, mais son corps commence à lâcher avec des pépins physiques et beaucoup moins d'explosivité. Commençant à sentir le poids des années, il subit la concurrence de Sergio Reguilon et de Nacho Fernandez. Souvent pris dans son dos, il laisse beaucoup d'espace dans son couloir et la défense du Real Madrid se retrouve désorganisée.

La saison suivante, il revient légèrement en forme et profite d'abord de la concurrence de Ferland Mendy pour hausser son niveau. Néanmoins cela ne suivra pas et c'est bien le Français qui va prendre le dessus. Assurant plus de sécurité défensive, l'ancien Lyonnais met rapidement Zinedine Zidane d'accord. Cramponné au banc depuis, Marcelo est incapable de reprendre sa place de titulaire alors qu'il était indiscutable depuis près de 10 ans. Pourtant seulement âgé de 32 ans, le Brésilien semble totalement dépassé physiquement et n'a plus le coffre pour enchaîner les retours dans son couloir. Conséquence directe, ses lacunes défensives rejaillissent de plein fouet. Et cela se vérifie dans le domaine statistique. Les chiffres sont assez édifiants pour celui qui compte 58 capes et 6 buts avec le Brésil.

Des chiffres très inquiétants ...

Depuis le retour de Zinedine Zidane sur le banc de touche merengue, le 11 mars 2019, la Casa Blanca a disputé 82 matches de Liga, enregistrant 11 défaites. Marcelo était titulaire à chaque fois mis à part contre Levante (2-1) le 30 janvier dernier. Sans le Brésilien, le Real Madrid a remporté 31 matches, 13 nuls pour une seule défaite en championnat. Marcelo porte également le sceau de deux grosses désillusions cette saison. La défaite 3-2 en Ligue des Champions contre l'équipe B du Shakhtar Donetsk (les Ukrainiens étaient privés de 9 titulaires habituels) et l'élimination par le CD Alcoyano, club de troisième division espagnol en Copa del Rey (2-1 après prolongations). Pour réduire l'influence des lacunes défensives de Marcelo, Zinedine Zidane a récemment modifié son système pour un 3-5-2 dans lequel le Brésilien évolue un cran plus haut et se retrouve délesté de certaines tâches défensives. Si cela s'est mieux passé lors des derniers matches, la demi-finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea a fait rejaillir toutes les faiblesses du natif de Rio De Janeiro.

Pourtant positionné piston gauche en début de match, il va payer la capacité de Chelsea à jouer dans la verticalité. Souvent à contretemps, il a permis à Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta et N'Golo Kanté de se régaler dans son secteur. Dépassé, Marcelo a obligé Zinedine Zidane a vite adapter son système avec une défense à 4 et Nacho Fernandez dans le couloir gauche pour réduire encore un plus l'importance défensive de Marcelo. Un véritable avec d'impuissance pour ce dernier qui portait d'ailleurs le brassard de capitaine. Une prestation cataclysmique qui lui a valu un 2,5 lors de nos notes du match et un commentaire qui veut tout dire : «voir le latéral gauche à ce niveau apparaît comme un crève-cœur. Il n’avait plus joué de match à élimination directe en Ligue des Champions depuis la finale gagnée en 2018, on comprend pourquoi. Positionné en tant que piston dans son couloir, Marcelo a été mauvais, voire très mauvais. En retard dans ses interventions, il a laissé des boulevards monstrueux dans son dos à chaque fois. Son manque de vitesse lui a été très préjudiciable. C’est aussi lui qui couvrait Pulisic sur l’ouverture du score de Chelsea (14e). Bref, une soirée très compliquée.»

Peu épargné par la critique, il semble a bout de course comme l'a rappelé Eric Di Meco qui a commenté la rencontre sur RMC Sport : «grand respect, énorme joueur, mais il n'a pas le niveau en ce moment pour jouer ce genre de match. Est-ce qu'il l'aura encore ? Je n'ai pas l'impression. Physiquement on l'a senti court et même dans l'état d'esprit... Nacho qui était dans l'axe faisait un effort et c'était à lui de couvrir, mais il marchait. Je crois qu'il n'est plus au niveau même s'il faut rendre respect à sa carrière.» Interrogé à l'issue de la rencontre, Marcelo a essayé de valoriser son état d'esprit malgré les critiques : «beaucoup de gens disent que je dois être milieu de terrain, mais au final, je suis toujours arrière gauche. Je dois encore revenir pour marquer l'adversaire. Ce n'est pas une nouvelle position. C'est plus ou moins un latéral qui est plus au milieu. Je suis là pour aider Madrid, même si c'est comme gardien de but, je dois aider mon équipe, je ferai de mon mieux pour aider.» En perte de vitesse depuis trois ans, Marcelo n'est plus le joueur qu'il était. À un an de la fin de son contrat, la fin semble se rapprocher inéluctablement pour lui.