L'OM s'est renseigné sur Guido Rodriguez

Après son sacre en Copa América avec l'Albiceleste, le milieu de terrain argentin Guido Rodriguez (27 ans) attise les convoitises en Europe. Sous contrat avec le Real Betis Balompié jusqu'en juin 2024, l'international aux 10 sélections étaient dans le viseur d'Arsenal et l'Olympique de Marseille, mais les deux clubs ont été démotivés par les demandes financières des Verdiblancos.

En effet, la clause libératoire du milieu défensif assortie à son contrat est à plus de 80 millions d'euros, mais la direction andalouse serait prête à négocier un prix inférieur. Cependant, les prétentions étaient quand même au-delà des espérances des Gunners et Phocéens. L'entraîneur du Betis Manuel Pellegrini compte Guido Rodriguez dans ses plans pour la saison à venir et en a fait part à ses dirigeants.