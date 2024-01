OM : les raisons de l’intérêt du Genoa pour Vitinha

C’est la grande information du jour du côté de Marseille. En effet, d’après Sky Italia, une porte de sortie pourrait s’ouvrir à l’attaquant portugais, Vitinha, d’ici la deadline du mercato hivernal prévue jeudi soir. Le média italien assure que l’OM discute avec le club italien du Genoa. Les deux écuries, qui ont déjà fait affaire avec Kevin Strootman et Ruslan Malinosvkiy, négocieraient un prêt assorti d’une option d’achat. Une information que nous pouvons vous confirmer aujourd’hui, alors que les directions marseillaises et génoises doivent encore trouver un terrain d’entente quant au montant de l’option d’achat qui devrait s’élever autour de 20 millions.

De plus, selon nos informations, l’intérêt du Genoa est expliqué par le probable départ de l’attaquant star islandais, Albert Guðmundsson, dans les mois à venir. Le projet de l’équipe italienne est donc d’intégrer petit à petit l’ancien attaquant de Braga sur cette deuxième partie de saison, avant de l’installer durablement dans le onze titulaire dès l’année prochaine. Auteur d’une très belle campagne de championnat, le Genoa, promu de Serie B, est presque assuré de se maintenir et souhaite avoir plusieurs coups d’avance sur le mercato. La Fiorentina, la Roma, la Juventus et West Ham se sont déjà renseignés au sujet de Guðmundsson.