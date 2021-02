Jorge Sampaoli ne sait pas de quoi sera fait son avenir

La suite après cette publicité

Viendra ou viendra pas ? La situation de Jorge Sampaoli interroge à Marseille, comme au Brésil. L'entraîneur de 60 ans est suivi par le club français qui aimerait lui confier le banc de touche, suite au départ d'André Villas-Boas. Sous contrat jusqu'en décembre prochain avec l'Atlético Mineiro, il souhaite aller au bout de la Série A, qui se termine à la fin du mois, avant de s'envoler pour la Canebière. Après le nul de son équipe contre Bahia hier, l'Argentin a presque dit adieu au titre et s'est confié à la presse. Il assure ne pas savoir de quoi sera fait son avenir dans les prochaines semaines.

«Je ne sais pas (si il va aller au bout de son contrat). Le football change tout le temps. C’est très instable, surtout dans ce pays. L’entraîneur ne dure pas longtemps. Il ne me reste plus qu’à penser au prochain match, à essayer de gagner et d’aller le plus haut possible dans le classement. Le reste est indéchiffrable, parce que si vous analysez historiquement ce qui se passe avec tous les entraîneurs ici au Brésil c’est l’instabilité. Je ne suis pas différent de cela. Si je ne gagne pas, je suis le pire. Si je gagne, je suis le meilleur. Mon travail est également évalué par les résultats. Je ne pense qu’à reprendre le travail lundi, corriger les erreurs et essayer de gagner le prochain match.»