Leeds : Daniel James, la recrue tant espérée par Marcelo Bielsa

Tous les chemins mènent à Leeds pour Daniel James. Recruté en toute fin de mercato estival par les Peacocks, qui ont pour cela versé environ 29 M€ à Manchester United, l'ailier gallois de 23 ans a été l'une des victimes collatérales de l'arrivée de Jadon Sancho et de Cristiano Ronaldo cet été à Old Trafford, sans omettre le retour de prêt d'un Jesse Lingard retrouvé ces derniers mois. S'il a disputé deux des trois premiers matchs des Red Devils en Premier League cette saison (il était de la partie lors de la balade inaugurale contre Leeds, 5-1), comme pour faire grimper sa cote sur le marché et le mettre en avant pour mieux le vendre, le natif de Beverley rejoint un entraîneur qu'il était déjà sur le point de connaître il y a deux ans et un club avec qui il a déjà un vécu indirect particulier.

Un accueil héroïque à Elland Road 2 semaines après son transfert avorté

Car Daniel James était déjà tout proche de rejoindre Leeds United. C'était en janvier 2019, déjà sous la houlette de l'ancien entraîneur de l'OM. À l'époque, l'international gallois (25 sélections, 4 buts) évoluait avec Swansea City, en Championship, et il avait tapé dans l'œil d'El Loco. Les dirigeants des Whites ont alors tout mis en œuvre pour satisfaire les besoins de leur coach à la vision du football bien connue. Mais alors qu'il s'était rendu à Leeds pour y parapher son contrat, et que des photos de lui avec le maillot blanc avaient même fuitées à l'époque, les Swans et leur (désormais ex) président Huw Jenkins ont décidé de faire machine-arrière.

Le joueur des Dragons devait alors rapidement remettre le bleu de chauffe pour continuer à performer avec Swansea. Et le destin fait parfois bien les choses, car, à peine deux semaines après ce transfert avorté, Daniel James foulait la pelouse d'Elland Road avec le club gallois en championnat. Ce 13 février 2019, Leeds avait pris le meilleur sur les Swans (2-1) mais Daniel James, remplacé à la 68ème minute de cette partie, a vécu un moment inoubliable. J'ai eu la chair de poule ce jour-là parce que je n'ai jamais vu le public local scander le nom d'un joueur adverse dans un match. Je me sentais presque flotter au-dessus de moi-même, à me demander si cela se produisait réellement. Je me souviens avoir été plus applaudi que lorsque (l'attaquant de Leeds) Patrick Bamford est sorti peu de temps après, raconte l'intéressé dans une interview au Telegraph mardi.

Excited to finally join @LUFC! I'm looking forward to playing at Elland Road in front of the fans and to start this next chapter in my career! See you all after the International break!👊🏼⚪ pic.twitter.com/OpRt5z4rTI — Daniel James (@Daniel_James_97) August 31, 2021

Les bonnes performances de Daniel James avec Swansea lui ont finalement ouvert les portes de Manchester United, qui a déboursé près de 18 M€ pour se l'offrir six mois plus tard, à l'été 2019. Lors de son passage de deux saisons chez les Red Devils, il aura trouvé le chemin des filets à 9 reprises et délivré 9 passes décisives en 74 apparitions, laissant apparaître de bonnes choses grâce à ses qualités principales de vitesse et et de percussion sur le front de l'attaque. L'une de ses 9 réalisations avec MU a d'ailleurs été inscrite face à Leeds (le 20 décembre 2020, 6-2), qui n'a jamais cessé de le surveiller.

Un profil parfait pour le Leeds de Bielsa

Marcelo Bielsa a profité de l'embouteillage offensif à Manchester pour récupérer son tant désiré Gallois, dont le profil semble correspondre à merveille au style de jeu offensif du Leeds United de Marcelo Bielsa. C'est formidable qu'il (Bielsa) croie encore en moi après deux ans et demi, a concédé Dan James, toujours au Telegraph, avant de poursuivre, sur son futur rôle dans l'équipe. J'ai parlé à Tyler (Roberts) pour avoir un peu de précisions, et j'essaie de réfléchir à la façon dont les joueurs dans ma position jouent et quelles actions ils font. Mais surtout, celui qui est aussi passé par Shrewsbury a confié être impatient d'évoluer sous les ordres du technicien argentin, réputé pour sa faculté à faire progresser les joueurs qu'il entraîne.

«Vous avez vu, avec les joueurs qu'il a eu au fil des années, à quel point il les a améliorés et c'est la chose que j'attends le plus avec impatience - découvrir (au quotidien) sa façon de voir le football. Il pense évidemment que je peux m'intégrer dans ce système. Mais ne vous méprenez pas, je ne pense pas que je vais devenir un titulaire (en claquant des doigts). J'espère pouvoir m'adapter rapidement au système mais je pense que ça va me prendre un peu de temps. C'est très tactique mais il a une façon de jouer qui me convient», a assuré l'homme ayant l'habitude de multiplier les aller-retours dans son couloir. Daniel James pourrait (enfin) faire ses grands débuts avec Leeds ce dimanche contre Liverpool (17h30, à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Et ainsi goûter aux joies d'évoluer à Elland Road, où il a «hâte» de jouer, en tant que Peacock. Marcelo Bielsa, qui vit un début de saison compliqué en Premier League (2 nuls, 1 défaite) après trois journées, espère que le Gallois répondra aux grandes attentes placées en lui pour aider Leeds à lancer sa saison 2021-2022 outre-Manche.