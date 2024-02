Lens - Monaco : les compositions officielles

Choc pour les places européennes cet après-midi à Bollaert ! Lens reçoit Monaco à 13h pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Les Sang et Or, remontés à la 6e place avec 36 pts grâce à 3 succès et 1 nul, sont à 2 longueurs de l’ASM, 5e. Mais devront se remettre de leur barrage retour de Ligue Europa, perdu 2-3 en prolongations à Francfort après avoir pourtant mené 2-0 et entrevu la qualification. Les Monégasques restent sur courant alternatif, et ont chuté à domicile contre Toulouse (1-2) après un derby de la Côte d’Azur de haute volée remporté à Nice (3-2).

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, Lens retrouve sa défense à 3 Gradit - Danso - Medina. Aguilar et Chavez seront dans les couloirs, Mendy et Diouf au milieu de terrain. Thomasson, Wahi et Pereira da Costa animeront l’attaque. Pour Monaco, la doublette Balogun - Ben Yedder fait son retour sur le plan offensif. Zakaria et Fofana seront devant la défense.

Un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato

La suite après cette publicité

Les compositions

Lens : Samba (cap.) - Gradit, Danso, Medina - Aguilar, Diouf, Mendy, Chavez - Pereira da Costa - Thomasson, Wahi

Monaco : Majecki - Singo, Maripan, Salisu, Ouattara - Minamino, Fofana, Zakaria, Golovin - Balogun, Ben Yedder (cap.)