Commission de discipline : les justifications des sanctions

La fumée blanche a mis du temps à sortir de l'hôtel parisien où siégeait la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) ce mercredi soir pour traiter des incidents entre Nice et l'OM en août dernier. Verdict ? Match à rejouer, sur terrain neutre et à huis clos, trois rencontres à huis clos (dont une purgée et une autre contre l'OM), Alvaro Gonzalez a pris deux matches fermes, Dimitri Payet un avec sursis et Pablo Fernandez, le préparateur physique de l'OM a été suspendu de fonctions officielles jusqu'au 30 juin 2022.

La LFP avait décidé de faire les choses bien et d'envoyer le président de la commission de discipline en conférence de presse. Sébastien Deneux s'est ainsi expliqué sur tous les sujets. À commencer par le premier sujet, le résultat final de la rencontre entre les deux écuries.

Pour la commission, Payet et Alvaro Gonzalez ont participé aux tensions

« C'est la décision de la commission de décider que ce match recommencerait à 0-0 sur terrain neutre. Rentrait en ligne de compte, une particularité de ce dossier : l'arbitre avait décidé la reprise de la rencontre. L'arbitre était présent et il nous est apparu que les circonstances très particulières et le fait que Monsieur Bastien pensait, en rentrant aux vestiaires, le degré de désordre était tel qu'il ne pouvait pas être rejoué. Compte tenu de ses atermoiements, il nous a paru plus cohérent de faire rejouer ce match. Arrêté un match ne peut être une décision unilatérale d'un club en dépit de la position de l'arbitre. Il nous est apparu que la plus juste était de faire rejouer ce match », s'est-il expliqué avant de passer au cas des deux joueurs sanctionnés.

« En dépit des circonstances de ce match, les comportements des Marseillais nous ont apparu comme sanctionnables, ayant participé de manière limitée, mais réelle au foyer de tensions. Ces comportements étant répréhensibles ont été sanctionnés. Celle de Payet a tenu compte du fait qu'il a été touché par une bouteille puis par un coup de pied d'un supporter », a précisé Sébastien Deneux. Les réactions des deux clubs sont attendues...