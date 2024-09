Memphis Depay explique le surprenant choix Corinthians

Ce mercato d’été 2024 a réservé quelques surprises. L’arrivée de Victor Osimhen à Galatasaray en est une. Celles de Sébastien Haller à Léganes et de Maxime Lopez au Paris FC ont également fait sensation. Et que dire de la signature de Memphis Depay aux Corinthians. Libre depuis la fin de son contrat à l’Atlético de Madrid, le Néerlandais a discuté avec plusieurs clubs en Europe. Mais aucun n’a réussi à le faire signer. C’est là que l’écurie brésilienne est entrée en lice. Alors qu’il n’était pas forcément intéressé dans un premier temps, l’ancien joueur de l’OL s’est finalement laissé convaincre.

La suite après cette publicité

En début de semaine, les Corinthians ont officialisé la nouvelle. « Ce lundi (9 septembre), le Sport Club Corinthians Paulista a confirmé la signature de l’attaquant néerlandais Memphis Depay. À l’âge de 30 ans, l’athlète arrive à Timão avec un contrat valable jusqu’au 31 décembre 2026.» Mercredi, il est arrivé en rockstar dans son nouveau club. Vêtu d’un costume gris et d’une cravate lila, il a été déposé en hélicoptère sur la pelouse du club de São Paulo. Puis, il a pris la pose aux côtés du président, Augusto Melo.

À lire

Neymar se félicite de l’arrivée de Memphis Depay au Brésil

Memphis dévoile les raisons de sa signature

Le nouveau n°94 du club brésilien a donné hier sa première conférence de presse. Forcément, tout le monde a voulu savoir pourquoi le buteur hollandais (98 sélections, 46 buts) a décidé de dire oui aux Corinthians. « C’est une question intéressante parce que j’ai traversé le monde pour jouer au football dans un pays où l’on ne connaît pas grand-chose à la compétitivité. Pour moi, c’est simple : j’ai grandi aux Pays-Bas, je connais la compétitivité en Europe et j’ai joué pour de nombreux clubs, j’ai fait de la compétition. J’ai 30 ans et je me suis demandé que faire pour être heureux, pour une raison quelconque, je suis ici aujourd’hui. Je crois que tout dans ma vie a un but.»

La suite après cette publicité

Il a ajouté ensuite : «je pense que nous devons reconnaître d’où vient le football authentique. Beaucoup de stars du monde entier viennent du Brésil, nous connaissons de grands joueurs brésiliens. C’est la Mecque du football, le beau jeu est ici. Les enfants d’Europe suivent des joueurs d’ici, même pour leur façon d’embrasser la vie, car il n’y a pas que le football. Ma raison d’être ici est plus grande que le football.» Au-delà du ballon rond et des terrains, il a évoqué la culture brésilienne, lui qui se voit comme un citoyen du monde.

Il veut aider son nouveau club

«La culture brésilienne est bien connue, très similaire aux cultures africaines. Mon père est originaire du Ghana et j’ai ressenti cette similitude. Dès que je suis entré dans le stade, je n’avais jamais vécu cela de ma vie, quelque chose de complètement différent. Je ne m’en étais pas rendu compte, ça fait 30 heures que je suis là, ça passe vite. Je veux en profiter, cela va me faire avancer, je veux mettre mon cœur ici. Le football, c’est ce qui rassemble les gens. Je pense que c’est une chose merveilleuse pour moi. J’ai des amis au Ghana, au Brésil, et j’inspire ces enfants. Je veux qu’ils me regardent et croient en leurs rêves. La foule d’hier m’a donné cette inspiration. Pour être tout à fait honnête, c’était un moment magique pour moi. »

La suite après cette publicité

Il a ensuite évoqué ses ambitions et ce qu’il compte apporter. «Je veux jouer de mieux en mieux. Au cours de ma carrière, j’ai joué en tant que 10 et en tant qu’attaquant. Je suis un 9 et demi, je peux jouer à gauche, je peux jouer derrière l’attaquant. Je suis un joueur créatif, j’aime jouer entre les lignes. Voyons comment cela s’intègre. Je veux commencer à marquer des buts, hier, nous avons créé beaucoup d’occasions et je veux en profiter pour marquer des buts et créer des occasions pour l’équipe.» Il aura l’occasion de les aider, lui qui n’a finalement signé que jusqu’en juillet 2026, soit six mois de moins que ce qu’a annoncé l’écurie brésilienne. Il coûtera un peu plus de 70 millions de R$ (11,2 M€) entre les salaires et primes. Une grande partie de ce montant sera versée par Esportes da Sorte, le sponsor principal du club.