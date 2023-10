Bayern Munich : le coup dur est confirmé pour Leon Goretzka

Alors que plusieurs joueurs du Bayern Munich sont actuellement blessés (Gnabry, Upamecano, Guerreiro entre autres), la liste vient de s’alourdir ce dimanche. En effet, auteur d’un match remarquable avec un but et une passe décisive au compteur face à Mayence ce samedi (3-1), Leon Goretzka était sorti à cause d’une douleur à la main à quinze minutes du terme.

Ce dimanche, le verdict est tombé. Souffrant d’une fracture métacarpienne, le milieu allemand de 28 ans a été opéré avec succès. De ce fait, l’ancien de Schalke 04 manquera les prochaines rencontres du Bayern Munich qui se déplacera notamment ce mardi à Istanbul pour y défier Galatasaray pour le compte de la troisième journée de phase de groupes de Ligue des Champions.